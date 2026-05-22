Quiénes son los invitados a La Noche de Mirtha Legrand este sábado 23 de mayo
Como ya tiene acostumbrados a sus televidentes, Mirtha Legrand desplegará toda su curiosidad y capacidad de debate ante diferentes figuras mediáticas.
Todo preparado para una noche de alto voltaje con Mirtha Legrand. Este sábado 16 de mayo a las 21:30, El Trece enciende la pantalla con una nueva edición de La Noche de Mirtha. "La Chiqui" regresa al frente de una mesa que promete debates intensos, picardía y charlas a fondo.
Este sábado, la diva recibe en su mesa al elenco completo de SOTTOVOCE, el nuevo éxito que acaba de estrenarse en el Teatro El Nacional. Los grandes protagonistas de la noche serán Adrián Suar y Carla Peterson, una dupla con una química innegable que ya supo brillar en proyectos inolvidables como La guerra de los Roses.
El nivel de la mesa sigue subiendo con dos talentos indiscutibles: Fernán Mirás y Lorena Vega se suman a la velada. Lorena, que viene de causar furor entre el público como la psicóloga de Vicky en la exitosa serie Envidiosa, vuelve a cruzarse con Fernán. Cabe recordar que ambos ya compartieron set en la película Mazel Tov, el recordado debut de "El Chueco" Suar como director.
De qué trata SOTTOVOCE
Sebastián y Claudio (Adrián Suar y Fernán Mirás) están a minutos de cumplir el sueño de sus vidas: vender la textil familiar a un grupo norteamericano y volverse millonarios. Primos, socios y polos opuestos, ambos sienten que por fin podrán empezar la vida que siempre postergaron.
Sin embargo, un desacuerdo de último momento sobre el reparto del dinero desata el caos. La situación explota cuando intervienen sus parejas, Lola y Romina (Carla Peterson y Lorena Vega) —dos mujeres con realidades y caracteres totalmente enfrentados—, dispuestas a defender lo suyo. Por si fuera poco, afuera ruge la tormenta de Santa Rosa, amenazando con inundar la ciudad mientras la tensión adentro amenaza con destruirlo todo.
En el marco de una velada vertiginosa y contrarreloj, los personajes se verán obligados a elegir entre el consenso o la ambición individual, mientras salen a la luz secretos largamente guardados. Aquello que durante años se mantuvo sotto voce, explota de manera inevitable, poniendo en riesgo su futuro.
Información sobre entradas:
Las localidades para presenciar SOTTOVOCE ya se pueden adquirir en la plataforma PlateaNet. Los usuarios de tarjetas Visa Galicia cuentan con el beneficio exclusivo de un 15% de ahorro y financiamiento en 3 cuotas sin interés.
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