Quiénes son los invitados a La Noche de Mirtha Legrand este sábado 23 de mayo

De qué trata SOTTOVOCE

Sebastián y Claudio (Adrián Suar y Fernán Mirás) están a minutos de cumplir el sueño de sus vidas: vender la textil familiar a un grupo norteamericano y volverse millonarios. Primos, socios y polos opuestos, ambos sienten que por fin podrán empezar la vida que siempre postergaron.

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Sin embargo, un desacuerdo de último momento sobre el reparto del dinero desata el caos. La situación explota cuando intervienen sus parejas, Lola y Romina (Carla Peterson y Lorena Vega) —dos mujeres con realidades y caracteres totalmente enfrentados—, dispuestas a defender lo suyo. Por si fuera poco, afuera ruge la tormenta de Santa Rosa, amenazando con inundar la ciudad mientras la tensión adentro amenaza con destruirlo todo.

En el marco de una velada vertiginosa y contrarreloj, los personajes se verán obligados a elegir entre el consenso o la ambición individual, mientras salen a la luz secretos largamente guardados. Aquello que durante años se mantuvo sotto voce, explota de manera inevitable, poniendo en riesgo su futuro.

Información sobre entradas:

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