Aseguran que Enzo Fernández y Valentina Cervantes se reconciliaron

Por otro lado, Julieta Argenta, amiga cercana de Valentina, también aportó información. “Hablé con Valu el martes, había mucha especulación en redes por los me gusta que se dieron entre ellos. Me dijo: ‘Todo bien por suerte, todo normal. En unos días vuelvo para Argentina’”, relató. Incluso Ángel de Brito sumó al tema: “Ella me dijo que estaban pasando buenos momentos con los niños. Yo me imaginé que algo más estaba pasando”.

La separación Enzo Fernández y Valentina Cervante: un final que parecía definitivo

En octubre pasado, Valentina Cervantes confirmó su separación de Enzo Fernández. En sus declaraciones, la influencer se mostró madura y comprensiva, explicando los motivos detrás del quiebre: “Tiene ganas de vivir la etapa que se salteó”, dijo, refiriéndose a la necesidad del futbolista de enfocarse en otros aspectos de su vida.

A pesar del dolor, Valentina destacó en todo momento las cualidades de Enzo como padre y aceptó con respeto su decisión de poner fin a la relación. Este desenlace, sin mayores conflictos públicos, sorprendió a sus seguidores por el tono sereno y reflexivo de sus palabras.

Sin embargo, los recientes gestos entre ambos parecen marcar un nuevo capítulo en esta historia, en la que la reconciliación ya no parece un rumor, sino una realidad que se escribe a pasos visibles desde Londres.