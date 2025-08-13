Aseguran que Fito Páez se separó de Eugenia Kolodziej tras diez años de relación

fito paez separacion

La noticia de la ruptura llega meses después de que Fito Páez sufriera un grave accidente doméstico a principios de septiembre del año pasado. El incidente, que le provocó varias fracturas en las costillas, lo obligó a posponer parte de su gira por Latinoamérica y Europa. Casi un mes después, el músico reapareció en sus redes sociales, compartiendo imágenes desde la clínica Ruber Internacional en España, donde fue operado. En ese momento, escribió un emotivo mensaje de agradecimiento: "En manos de los doctores Regulo Ávila y Uxio García Aldao a cargo de un equipo inigualable de médicos, clínicos y enfermeras hice la recuperación de una fuerte contusión en la caja torácica". Fito también agradeció a su manager, Daniel Grinbank, por su arduo trabajo para "reordenar mi complicadísima agenda de conciertos y salida del nuevo álbum".