Netflix: la serie que es un importante drama histórico que atrapó a todos

Aunque no tuvo una promoción masiva, quienes conocían de su llegada la esperaban con ansias. Y no decepcionó. En apenas unas horas, muchos usuarios ya habían maratoneado toda la serie, que no supera los 40 minutos por capítulo y mantiene un ritmo vertiginoso en cada entrega.

De qué trata "Alejandro Magno, la Creación de un Dios"

La serie, según la sinopsis oficial de Netflix, presenta una fusión entre entrevistas a especialistas y escenas ficcionadas de alto impacto. El eje gira en torno a la vida de Alejandro Magno y su ambición sin límites por conquistar el mundo. A través de una mirada moderna, se reconstruyen sus campañas militares, decisiones políticas y el mito que lo rodea.

Este enfoque le dio frescura a una historia mil veces contada, pero pocas veces con tanta fuerza visual. La crítica especializada elogió tanto el guion como la puesta en escena, y no tardó en ubicarla entre lo mejor del año dentro del género dramático histórico.

Reparto de "Alejandro Magno, la Creación de un Dios"

Mido Hamada como King Darius

Buck Braithwaite como Alexander the Great

Agni Scott como Stateira

Souad Faress como Oracle

Dino Kell como Ptolemy

Kosha Engler como Olympias

Salima Ikram como ella misma

Trailer de "Alejandro Magno, la Creación de un Dios"