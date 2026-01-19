Aseguran que Julieta Ortega estaría saliendo con Juan Román Riquelme: su palabra

A pesar de los rumores actuales, la postura de Ortega respecto a las relaciones de pareja parece haber mutado hacia un lugar de mayor introspección y tranquilidad. La actriz confesó que ya no persigue ideales adolescentes y que se siente “recontra en paz hace mucho tiempo”. No obstante, dejó la puerta abierta a que el destino la sorprenda con un sentimiento irrefrenable.

“Si el amor aparece, tiene que ser inevitable para que me enganche ahí de verdad. Tiene que ser como un golpazo de ‘bueno, no hay otra forma más que meterme en esta. Estoy siendo empujada por una fuerza que es el enamoramiento', pero con los años te pasa cada vez menos. Si conozco a alguien que me gusta, me reenamoraría de vuelta. Es un subidón tremendo, es una droga espectacular el amor”, reflexionó sobre su filosofía actual. Por ahora, mientras la temporada teatral continúa en "La Feliz", el presunto romance con el dirigente deportivo permanece en el terreno de las especulaciones mediáticas.