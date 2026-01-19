Marcelo Tinelli rompió el silencio sobre su relación con Milett Figueroa: qué dijo

tinelli Milett Figueroa

El textual que el conductor le transmitió al periodista para dar por finalizado el tema fue directo: “Yo estoy con mi familia en este momento me dijo y ella está con su familia trabajando en Perú. Estamos bien, no hay ruptura y entiendo que está el rumor desde Perú y eso repercute en Argentina”. Con estas palabras, Tinelli intentó desactivar la onda expansiva de los trascendidos que, según Etchegoyen, parecen formar parte de una operación mediática para desgastar a la pareja.