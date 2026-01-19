Marcelo Tinelli rompió el silencio sobre su relación con Milett Figueroa: qué dijo
Luego de varios rumores sobre una ruptura entre ellos dos, el conductor rompió el silencio en una entrevista y reveló la verdad. Los detalles.
El universo del espectáculo volvió a ponerse en alerta ante una supuesta ruptura entre el conductor argentino Marcelo Tinelli y la modelo peruana Milett Figueroa. Sin embargo, frente al crecimiento de estas versiones en ambos países, el propio animador decidió romper el silencio y aclarar cuál es el estado real de su noviazgo, asegurando que el vínculo sigue vigente a pesar de la distancia geográfica momentánea.
La información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen, luego de mantener una conversación telefónica privada con Tinelli. Ante la insistencia de diversos sectores de la prensa que daban por terminado el romance, el conductor de televisión fue contundente para frenar las especulaciones. “Marcelo me deja en claro que no está separado de Milett. No estoy separado de Milett, me lo dijo varias veces en una charla que mantuve por teléfono”, detalló el comunicador.
Según el relato de Etchegoyen, el distanciamiento físico que muchos interpretaron como el final de la relación tiene una explicación estrictamente familiar y profesional. Tinelli se encuentra actualmente enfocado en su círculo íntimo en Argentina, especialmente tras haber atravesado una situación compleja debido a una amenaza recibida por una de sus hijas. Por su parte, Figueroa permanece en su país natal cumpliendo con compromisos laborales.
El textual que el conductor le transmitió al periodista para dar por finalizado el tema fue directo: “Yo estoy con mi familia en este momento me dijo y ella está con su familia trabajando en Perú. Estamos bien, no hay ruptura y entiendo que está el rumor desde Perú y eso repercute en Argentina”. Con estas palabras, Tinelli intentó desactivar la onda expansiva de los trascendidos que, según Etchegoyen, parecen formar parte de una operación mediática para desgastar a la pareja.
Para reforzar la veracidad de la desmentida, el periodista señaló que tanto Marcelo como Milett tuvieron gestos públicos en las redes sociales que ratifican sus dichos, como el intercambio de "likes" en las publicaciones que informaban sobre su charla. Esta actitud de ambos protagonistas busca contrarrestar lo que el comunicador define como una insistencia injustificada de ciertos colegas por ver a la pareja separada.
“Hay una necesidad de algún sector del periodismo de terminar con esta relación y no entiendo por qué”, reflexionó Etchegoyen al concluir su informe. Por el momento, la pareja apuesta a la confianza y a la proyección de su vínculo, desestimando las versiones que indicaban que la relación atravesaba su peor momento familiar. Tinelli, firme en su postura, dejó en claro que la prioridad hoy es la familia y el respeto por los tiempos laborales de su compañera.
