Pampita celebró su cumpleaños a lo grande: las fotos del festejo en México

cumpleaños Pampita

A través de sus plataformas digitales, la top model compartió con sus seguidores un resumen visual de lo vivido. El video recopilatorio permitió espiar la intimidad de una celebración donde no faltaron las risas, el baile y una puesta en escena que rápidamente se volvió tendencia. Lo que comenzó como un descanso familiar en las costas de Punta del Este, pocos días antes, culminó con un vuelo directo hacia las arenas blancas de México para dar inicio a un nuevo año de vida de la manera más especial posible.