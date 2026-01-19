Pampita celebró su cumpleaños a lo grande: las fotos del festejo en México
Con arena blanca, música y velas, la modelo reunió a sus seres queridos en Costa Mujeres para celebrar sus 48 años. No te pierdas las fotos.
La Riviera Maya se vistió de fiesta para recibir a una de las figuras más icónicas del espectáculo argentino. Carolina “Pampita” Ardohain eligió las playas de Costa Mujeres, en el Caribe mexicano, para celebrar su cumpleaños número 48. En un entorno que combinó el lujo de un resort de primer nivel con la calidez de un evento privado, la modelo y conductora logró desconectarse del ruido mediático para disfrutar de una noche diseñada a su medida.
A través de sus plataformas digitales, la top model compartió con sus seguidores un resumen visual de lo vivido. El video recopilatorio permitió espiar la intimidad de una celebración donde no faltaron las risas, el baile y una puesta en escena que rápidamente se volvió tendencia. Lo que comenzó como un descanso familiar en las costas de Punta del Este, pocos días antes, culminó con un vuelo directo hacia las arenas blancas de México para dar inicio a un nuevo año de vida de la manera más especial posible.
Un círculo íntimo y una puesta en escena mágica
La exclusividad fue el sello distintivo de este festejo. Con apenas 24 invitados, Pampita se rodeó de quienes forman parte de su núcleo más cercano. En la lista de presentes se destacaron sus hijos Anita y Beltrán, además de su pareja, el polista Martín Pepa. También viajaron para acompañarla su hermano Guillermo junto a su esposa y su sobrina Brisa. El grupo se completó con sus amigas incondicionales de toda la vida, como la DJ Puli de María, la periodista Barbie Simons y su histórica maquilladora Estefanía Novillo.
La ambientación del evento reflejó fielmente el estilo de la cumpleañera. Sobre la arena, se dispuso una mesa de dimensiones imponentes decorada con una estética neutra y sofisticada: cristalería fina, arreglos florales delicados y velas que aportaban una luz tenue. El centro de la escena estuvo marcado por una estructura geométrica de madera y telas traslúcidas que enmarcaba el paisaje costero. Para coronar el ambiente, guirnaldas de luces se entrelazaron sobre las cabezas de los invitados, creando un techo brillante bajo el cielo caribeño mientras un DJ musicalizaba la velada desde un sector reservado.
Tendencia y romance bajo las estrellas
En lo que respecta a la moda, Pampita volvió a demostrar por qué es un referente de estilo. Para su gran noche, eligió un vestido largo en tono plateado, con un diseño al cuerpo que resaltaba su figura y una audaz abertura lateral que le aportaba movimiento. Optó por un estilismo fresco, luciendo su cabello suelto y con ondas naturales que armonizaban con el clima tropical.
Por su parte, Martín Pepa se sumó a la estética playera con un impecable total white, compuesto por camisa y pantalón de lino blanco. En las imágenes difundidas, se los pudo ver caminando de la mano y compartiendo momentos de gran complicidad, confirmando que el vínculo atraviesa un presente inmejorable. Entre el sonido de las olas y el brillo de las luces, la modelo cerró su festejo rodeada de afecto, marcando un hito más en su carrera ligada al glamour y la elegancia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario