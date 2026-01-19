Prime Video anuncia el regreso de Nicholas Galitzine y Taylor Zakhar Pérez en "Red, White & Royal Wedding"
Luego del éxito de "Red, white and Royal Blue", los actores vuelven a ser el Príncipe Henry y Alex para una secuela que ya se encuentra en producción.
La espera para los seguidores de la historia de amor transatlántica más famosa del streaming terminó. Tal como se había anticipado, el equipo de producción inauguró este 2026 poniendo en marcha las grabaciones de la continuación de 'Rojo, blanco y sangre azul'. Los protagonistas, Taylor Zakhar Perez y Nicholas Galitzine, ya se encuentran en el set para retomar sus papeles como Alex Claremont-Diaz y el príncipe Henry, en una entrega que promete expandir el universo creado originalmente por Casey McQuiston.
Tras el fenómeno global que representó el estreno de la primera cinta en Prime Video durante 2023, la plataforma decidió apostar por una secuela que, a diferencia de su predecesora, no cuenta con una novela base. Esto significa que los espectadores se encontrarán con una trama inédita que explorará el siguiente capítulo en la vida de la pareja.
Aunque el título oficial, 'Red, White & Royal Wedding', sugiere campanas de boda, los protagonistas comenzaron el rodaje con un tono algo críptico sobre quiénes serán los que realmente pasen por el altar.
Un primer vistazo desde el set
Para celebrar el inicio de la producción, se difundió un breve avance donde se ve a Zakhar Perez y Galitzine ya caracterizados, compartiendo una escena de dormitorio en pijama. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el intercambio de palabras entre los actores sobre el argumento central de la película.
Durante el clip, Taylor intentó despejar dudas diciendo: "Yo quería decir que estamos aquí para la boda de Bea", haciendo alusión a la hermana de Henry. Su compañero Nicholas reforzó esta idea añadiendo: "Sí, solo queríamos aclarar eso". Para bajar las expectativas sobre un enlace inmediato entre los protagonistas, Taylor continuó: "Nosotros no nos casamos", a lo que Galitzine remató con humor: "No os confundáis, para eso queda muuucho". Aunque estas declaraciones podrían ser una estrategia para mantener el suspenso, confirman que la boda de la princesa Bea (interpretada por Ellie Bamber) será un eje central del film.
Cambios en el equipo creativo y expectativas
A pesar de que la esencia de la historia se mantiene, esta secuela presenta un cambio relevante en la silla de dirección. Matthew Lopez, quien escribió y dirigió la primera entrega, se mantiene vinculado al proyecto pero esta vez desde el guion y la producción. La dirección ha quedado en manos de Jamie Babbit, una cineasta con amplia trayectoria en televisión y reconocida por el clásico del cine queer 'But I'm a Cheerleader'.
La trama retoma la historia tras el emotivo final de la primera película, donde el hijo de la presidenta de los Estados Unidos y el príncipe británico lograban hacer pública su relación frente al Rey de Inglaterra y el mundo. En un contexto donde las historias románticas con diversidad sexual están en pleno auge, esta producción llega para consolidar el éxito de un género que ha encontrado en Alex y Henry a sus máximos referentes.
Aunque Prime Video todavía no ha fijado una fecha de estreno oficial, el hecho de que las cámaras ya estén rodando permite especular con un lanzamiento hacia finales de este 2026 o los primeros meses de 2027. Por ahora, los fanáticos deberán conformarse con las imágenes tras bambalinas y el logo oficial que ya decora los sets de filmación.
