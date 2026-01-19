Prime Video anuncia el regreso de Nicholas Galitzine y Taylor Zakhar Pérez en "Red, White & Royal Wedding"

Embed - Red, White & Royal Blue on Prime Video on Instagram: "we're SO beyond back. #RWRWedding is officially in production!" View this post on Instagram

Cambios en el equipo creativo y expectativas

A pesar de que la esencia de la historia se mantiene, esta secuela presenta un cambio relevante en la silla de dirección. Matthew Lopez, quien escribió y dirigió la primera entrega, se mantiene vinculado al proyecto pero esta vez desde el guion y la producción. La dirección ha quedado en manos de Jamie Babbit, una cineasta con amplia trayectoria en televisión y reconocida por el clásico del cine queer 'But I'm a Cheerleader'.

La trama retoma la historia tras el emotivo final de la primera película, donde el hijo de la presidenta de los Estados Unidos y el príncipe británico lograban hacer pública su relación frente al Rey de Inglaterra y el mundo. En un contexto donde las historias románticas con diversidad sexual están en pleno auge, esta producción llega para consolidar el éxito de un género que ha encontrado en Alex y Henry a sus máximos referentes.

Aunque Prime Video todavía no ha fijado una fecha de estreno oficial, el hecho de que las cámaras ya estén rodando permite especular con un lanzamiento hacia finales de este 2026 o los primeros meses de 2027. Por ahora, los fanáticos deberán conformarse con las imágenes tras bambalinas y el logo oficial que ya decora los sets de filmación.