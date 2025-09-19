Aseguran que Keanu Reeves se casó en secreto: quién es la afortunada
El reconocido actor habría dado el "sí" en una discreta ceremonia europea, tras semanas de especulaciones sobre su compromiso.
Keanu Reeves y Alexandra Grant habrían contraído matrimonio en una ceremonia privada realizada en Europa, según informó el sitio RadarOnline.
Fuentes cercanas al actor indicaron que la boda tuvo lugar a inicios del verano y que ambos planearon un evento íntimo y discreto. El protagonista de Matrix, de 61 años, y la artista visual, de 52, no sorprendieron a su círculo cercano con la decisión, ya que en los últimos meses se intensificaron los rumores sobre un compromiso.
Durante una alfombra roja en Los Ángeles, en junio, Alexandra apareció con un anillo de gran tamaño en su mano izquierda, generando especulaciones sobre un matrimonio inminente. Ambos asistieron tomados de la mano al estreno del filme From the World of John Wick: Ballerina, un derivado de la saga de acción que Reeves encabeza, y el anillo de diamantes volvió a captar la atención de la prensa.
Keanu y Alexandra se conocieron en una fiesta en 2009 y en 2019 confirmaron públicamente su relación. Desde entonces, colaboraron en proyectos editoriales y artísticos. Personas cercanas señalaron que Grant fue un apoyo clave para el actor, brindándole estabilidad emocional luego de momentos difíciles.
En 1999, la entonces pareja de Reeves, Jennifer Syme, perdió a una hija durante el parto y dos años después falleció en un accidente de tránsito. El entorno aseguró que Reeves logró sanar parte de ese dolor gracias a la relación con Alexandra, mostrando un rostro más relajado y animado desde entonces.
A inicios de septiembre, Alexandra publicó un mensaje en redes sociales agradeciendo las felicitaciones que recibió Keanu por su cumpleaños. Aclaró que el actor no utiliza plataformas sociales y advirtió sobre cuentas falsas que circulan en Internet. La publicación cerró con una expresión de cariño hacia Reeves, destacando su amor y compañerismo, y en tono ligero mencionó que él había leído el mensaje antes de ser publicado, y que regresaba a su actividad artística.
