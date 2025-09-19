Aseguran que Keanu Reeves se casó en secreto: quién es la afortunada

image

En 1999, la entonces pareja de Reeves, Jennifer Syme, perdió a una hija durante el parto y dos años después falleció en un accidente de tránsito. El entorno aseguró que Reeves logró sanar parte de ese dolor gracias a la relación con Alexandra, mostrando un rostro más relajado y animado desde entonces.

A inicios de septiembre, Alexandra publicó un mensaje en redes sociales agradeciendo las felicitaciones que recibió Keanu por su cumpleaños. Aclaró que el actor no utiliza plataformas sociales y advirtió sobre cuentas falsas que circulan en Internet. La publicación cerró con una expresión de cariño hacia Reeves, destacando su amor y compañerismo, y en tono ligero mencionó que él había leído el mensaje antes de ser publicado, y que regresaba a su actividad artística.