Pampita destronó a la China Suárez ante una importante marca internacional: de cuál se trata
La modelo dijo presente en Madrid y deslumbró con dos outfits de la marca que la eligió como su nueva embajadora. Sale China, entra Pampita...
La modelo Carolina "Pampita" Ardohain se quedó con un contrato de una marca internacional donde, hasta ahora, Eugenia "China" Suárez era una de las caras principales. La conductora de Los 8 Escalones (El Trece) viajó a Madrid para encarar la campaña de perfumes de Carolina Herrera como embajadora en Argentina y en distintos países de América Latina. Aparentemente, el cambio radicaría en los escándalos en que se vio envuelta la mujer de Mauro Icardi, con su exmujer, Wanda Nara.
Quien hizo correr la noticia fue el conductor Ángel de Brito, en LAM, en América, quien aseguró: “Me dicen que bajaron a la China (de una marca de perfumes internacional) por los dichos de sus olores y por la vestimenta que usó en Madrid”.
Después, la panelista Yanina Latorre escribió en sus redes sociales: "Pampita ocupando el lugar de la Nipona como embajadora de Carolina Herrera en Madrid". Y agregó: "Durante mucho tiempo fue la nipona, la embajadora de Carolina Herrera. A partir de todos los escándalos quedó afuera".
En su estadía en España, Pampita deslumbró con dos diseños en un evento exclusivo de los perfumes de alta gama: un vestido blanco total, ribeteado con botones dorados, con lentes oscuros y joyas delicadas, para un coctel de día. Para la noche, usó un vestido con un sólo hombro, con la firma de CH, con flores estampadas en rojo, violeta, amarillo y verde.
Aseguran que Benjamín Vicuña se enfureció por un posteo de la China Suárez: "Estudia acciones legales"
La China Suárez volvió a generar controversia con un reciente posteo en redes sociales dedicado a sus hijos, lo que habría provocado un fuerte disgusto en Benjamín Vicuña. Según trascendió, el actor estaría analizando la posibilidad de iniciar acciones legales.
"Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos, felices", escribió la actriz junto a un collage de fotos de Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, quienes posaron con sus uniformes escolares: chomba blanca, falda azul para las nenas y short del mismo tono para el más pequeño.
En DDM, Guido Záffora aseguró que Vicuña no tomó nada bien la publicación. "Este colegio donde están yendo los hijos de Vicuña y Cabré es el mismo colegio donde iban las hijas de Wanda, Isabella y Francesca", señaló el panelista.
Finalmente, el periodista remarcó: "Está furioso, no hay comunicación con La China, vuelven mañana, él no sabía de esto, sabía de las clases de apoyo. Esto recién empieza. Lo que Vicuña intenta es poner paños fríos y ahora está estudiando acciones legales por el tema del posteo, me dicen. Puede haber una cautelar por el tema de la imagen".
