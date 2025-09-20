Grego Rossello confesó por qué no prosperó su romance con Nati Jota: "Había cero..."

Grego recordó además algunos detalles del detrás de escena de la época en que trabajaban en Redes (ESPN): “Íbamos juntos al canal, yo la pasaba a buscar y chapábamos en el auto. Era hace muchos años, vivíamos con nuestros padres todavía”.

Por último, explicó cómo decidieron ponerle fin a esa etapa ambigua y mantener su amistad: “Un día la dejé en su casa, nos dimos un beso, nos miramos y le dije: ‘¿Podemos parar de hacer esto?’. Porque la verdad, a ninguno de los dos nos pasaba nada”.