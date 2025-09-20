Grego Rossello confesó por qué no prosperó su romance con Nati Jota: "Había cero..."
El actor reveló por qué su amistad con la influencer nunca se transformó en algo más. Los detalles en la nota.
A pesar de casi diez años de amistad y de la evidente química que mostraban en redes, Grego Rossello sorprendió al admitir que con Nati Jota sí existió algo más que buena onda, aunque nunca llegaron a ser pareja. La confesión se produjo durante una transmisión en vivo en la que el influencer participó de una entrevista poco convencional: debía responder preguntas mientras estaba conectado a un detector de mentiras.
En un momento, el conductor Mernuel le preguntó si alguna vez había pasado algo con su amiga. Aunque Grego lo negó, el aparato mostró lo contrario. “Mintió o hay un recuerdo muy fuerte”, explicó el especialista a cargo del polígrafo.
Ante la presión, Rossello reveló lo que muchos ya sospechaban: “Durante mucho tiempo chapamos, pero nunca estuve con ella”. La reacción del host fue inmediata: “No te creo nada”. El comediante explicó por qué esa relación nunca se transformó en algo serio: “Te juro, había cero atracción”, dejando en claro que la fantasía del público no coincidía con la realidad.
También contó cómo funcionaba la dinámica que entretenía a sus seguidores: “Era algo que se daba porque el público lo pedía, cada video que hacíamos juntos se volvía viral. Nos llevábamos muy bien, no era una relación falsa ni nada, pero no pasaba más que eso”.
Grego recordó además algunos detalles del detrás de escena de la época en que trabajaban en Redes (ESPN): “Íbamos juntos al canal, yo la pasaba a buscar y chapábamos en el auto. Era hace muchos años, vivíamos con nuestros padres todavía”.
Por último, explicó cómo decidieron ponerle fin a esa etapa ambigua y mantener su amistad: “Un día la dejé en su casa, nos dimos un beso, nos miramos y le dije: ‘¿Podemos parar de hacer esto?’. Porque la verdad, a ninguno de los dos nos pasaba nada”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario