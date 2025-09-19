El mensaje de Daniela Celis tras la operación a Thiago Medina: "Fue una cirugía sin..."

En otra historia de esa misma red social, agregó una foto donde se puede ver a familiares y amigos del ex Gran Hermano, que día a día montan guardia en la puerta del centro médico con la esperanza de tener novedades del joven: "Todos unidos por vos. Pedimos cadena de oración para Thiago Agustín Medina", escribió la expareja del accidentado, en una foto donde también aparece Nacho Castañares, otro exconcursante del reality show que mantiene una estrecha amistad con ambos.

Y Daniela cerró: "Siento que la lluvia es bendición del cielo, gracias a cada oración de ustedes, fuerzas y velas que prenden. Gracias, gracias, gracias, sigamos todos unidos".

El último parte médico sobre la salud de Thiago Medina

“Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad”, indicaba el texto oficial difundido a las 13 de este jueves.

Los médicos aseguran que “el paciente pasó la noche sin fiebre mientras se aguardan resultados de los cultivos para evaluar esquema antibiótico”.

