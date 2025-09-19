El mensaje de Daniela Celis tras la operación a Thiago Medina: "Fue una cirugía sin..."
En redes sociales, la exparticipante de Gran Hermano llevó tranquilidad a sus seguidores al respecto de la salud del padre de sus hijas. Enterate acá.
Este viernes por la mañana, Thiago Medina fue intervenido por los médicos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno ya que, tras varios días de internación, decidieron operarlo del tórax a raíz de las múltiples heridas que le dejó el grave accidente en moto que tuvo hace una semana en Moreno.
Una vez finalizada la cirugía, Daniela Celis se pronunció en sus redes sociales al respecto de la situación de su expareja.
"¡Thiago recién salió de quirófano! Fue una cirugía sin complicaciones. Con buena reparación de la parrilla costal. Thiago permanece en terapia intensiva. ¡Estable!", escribió en Instagram, llevando algo de tranquilidad a sus seguidores, aunque todavía no se había revelado el parte médico oficial.
Finalmente, la mamá de Laia y Aimé concluyó: "En este momento no requiere droga para la presión. Esperamos su evolución. ¡Mantenemos pedido cadena de oración que toda la fe, luz, y fuerzas llega!".
En otra historia de esa misma red social, agregó una foto donde se puede ver a familiares y amigos del ex Gran Hermano, que día a día montan guardia en la puerta del centro médico con la esperanza de tener novedades del joven: "Todos unidos por vos. Pedimos cadena de oración para Thiago Agustín Medina", escribió la expareja del accidentado, en una foto donde también aparece Nacho Castañares, otro exconcursante del reality show que mantiene una estrecha amistad con ambos.
Y Daniela cerró: "Siento que la lluvia es bendición del cielo, gracias a cada oración de ustedes, fuerzas y velas que prenden. Gracias, gracias, gracias, sigamos todos unidos".
El último parte médico sobre la salud de Thiago Medina
“Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad”, indicaba el texto oficial difundido a las 13 de este jueves.
Los médicos aseguran que “el paciente pasó la noche sin fiebre mientras se aguardan resultados de los cultivos para evaluar esquema antibiótico”.
