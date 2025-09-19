Fenómeno en Netflix: la serie española que marcó precedentes y no para de sumar reproducciones
Una historia cargada de suspenso y drama que se convirtió en un verdadero fenómeno del streaming. ¿No la viste aún? Conocela acá.
El catálogo de series y películas de Netflix se ha consolidado como uno de los más completos y diversos, y entre sus joyas aparece una propuesta que dejó una huella imborrable. Se trata de una serie que combina misterio y tensión psicológica, atrapando a los espectadores desde el primer episodio.
El éxito de esta producción no se limita al público español, sino que traspasó fronteras y se instaló en el top de lo más visto en distintos países. Su trama envolvente, un elenco de primer nivel y una puesta en escena cuidada hicieron que se convierta en una de las producciones más recordadas de la plataforma.
Además, en este mes de septiembre, en el que Netflix renueva parte de su grilla, muchos usuarios vuelven a recomendar esta serie, destacándola como una de las más intrigantes y adictivas del catálogo. Es un título que, pese a haber pasado un tiempo desde su estreno, sigue sumando reproducciones y nuevos fanáticos.
De qué trata "El desorden que dejas"
La historia comienza con Raquel, interpretada por Inma Cuesta, quien acepta un trabajo como profesora sustituta en un instituto de Galicia, el pueblo donde creció su marido. Sin embargo, pronto descubre que ocupa el puesto de Viruca, una docente que se quitó la vida en circunstancias poco claras.
Los paralelismos entre ambas mujeres se vuelven cada vez más evidentes, mientras Raquel empieza a sospechar de su entorno y hasta de sus propias percepciones. La serie despliega así un relato cargado de suspenso, secretos y dilemas personales, que mantiene en vilo al espectador capítulo tras capítulo.
Con un total de ocho episodios, la trama propone un viaje intenso que no da respiro, donde cada giro de la historia abre nuevas preguntas y expone las tensiones de una comunidad llena de misterios.
Reparto de "El desorden que dejas"
La serie cuenta con un elenco de lujo, encabezado por:
-
Inma Cuesta
Bárbara Lennie
Tamar Novas
Aron Piper
Tráiler de "El desorden que dejas"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario