Aseguran que la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes involucra a jugadores de la Selección Argentina
Mientras las protagonistas mantienen silencio, surgen versiones cada vez más picantes sobre el origen del distanciamiento entre las artistas.
El conflicto entre Emilia Mernes, María Becerra y Tini Stoessel no deja de sumar capítulos. Con el paso de las horas y sin declaraciones oficiales de las protagonistas, las especulaciones siguen creciendo y ahora apareció una nueva versión que apunta a un episodio ocurrido tiempo atrás.
En el programa Infama, analizaron la interna y plantearon una hipótesis distinta a las que venían circulando. Allí, tanto Marcela Tauro como el panelista Santiago Sposato minimizaron los rumores sobre conflictos laborales con estilistas o bailarines, y pusieron el foco en un hecho puntual: una fiesta de la Selección Argentina tras la consagración en el Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.
Según relataron, Emilia Mernes asistió a ese evento junto a su pareja, Duki, quien mantenía un buen vínculo con varios futbolistas del plantel dirigido por Lionel Scaloni.
Fue en ese contexto donde, siempre de acuerdo a estas versiones, se habría generado incomodidad entre las parejas de los jugadores. “Antonella Roccuzzo también la dejó de seguir a Emilia. ¿Por qué?”, planteó Sposato, sumando a Antonela Roccuzzo al foco de la polémica.
Luego, el panelista profundizó: “Solo estaban los jugadores y sus mujeres. Fue en 2023. Esto lo hablé personalmente con una de las mujeres de los jugadores de la Selección... No les gustó la actitud de Emilia Mernes en esta fiesta. Consideraron muy 'mirona'”.
En la misma línea, Tauro agregó: “Están enojadas las mujeres de los jugadores porque en esa fiesta ella habría tenido una actitud fea”.
Pero la versión no quedó ahí. “Después pasaron cosas... Ahí no le gustaron a las mujeres de los jugadores. A mí me hablan de chats”, sumó Sposato, dejando entrever que el conflicto podría haber escalado más allá de ese encuentro.
A partir de estos dichos, Tauro lanzó una teoría que rápidamente se viralizó: “Le habría escrito a un jugador. Entonces, yo tengo que deducir... Si Tini la dejó de seguir es porque (Emilia) le escribió a (Rodrigo) De Paul”, sostuvo, mencionando al actual futbolista del Inter Miami y pareja de Tini.
Por su parte, Sposato reforzó esa idea con otro dato: “Recordemos que De Paul, estando separado, la fue a ver a un recital a Emilia. Esto yo lo hablé con las mujeres de la Selección. No les gustó la actitud de ella en esta fiesta, pero eso no significa nada. Pero con el tiempo se fueron comentando de unos mensajes entre Emilia y uno de los jugadores más importantes de la Selección Argentina”.
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