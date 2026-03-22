Aseguran que la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes involucra a jugadores de la Selección Argentina

En la misma línea, Tauro agregó: “Están enojadas las mujeres de los jugadores porque en esa fiesta ella habría tenido una actitud fea”.

Pero la versión no quedó ahí. “Después pasaron cosas... Ahí no le gustaron a las mujeres de los jugadores. A mí me hablan de chats”, sumó Sposato, dejando entrever que el conflicto podría haber escalado más allá de ese encuentro.

A partir de estos dichos, Tauro lanzó una teoría que rápidamente se viralizó: “Le habría escrito a un jugador. Entonces, yo tengo que deducir... Si Tini la dejó de seguir es porque (Emilia) le escribió a (Rodrigo) De Paul”, sostuvo, mencionando al actual futbolista del Inter Miami y pareja de Tini.

Por su parte, Sposato reforzó esa idea con otro dato: “Recordemos que De Paul, estando separado, la fue a ver a un recital a Emilia. Esto yo lo hablé con las mujeres de la Selección. No les gustó la actitud de ella en esta fiesta, pero eso no significa nada. Pero con el tiempo se fueron comentando de unos mensajes entre Emilia y uno de los jugadores más importantes de la Selección Argentina”.