Aseguran que Liam Payne había sido echado por su discográfica antes de su muerte

El fracaso de Liam Payne como solista

Payne firmó con Capitol Records, filial de Universal Music, en 2016, tras la pausa indefinida de One Direction en 2015. Sin embargo, su carrera en solitario no alcanzó el éxito esperado. Una fuente cercana citada por el Daily Mail señaló que "el adelanto de Liam era enorme y no lo recuperó". Además, comentaron que entre los miembros de One Direction, Payne era quien "iba por el peor camino musicalmente". Estas declaraciones reflejan el complicado momento que atravesaba el cantante en su vida profesional.

Se informó que el lanzamiento del segundo álbum de Payne había sido suspendido, lo que llevó a la discográfica a tomar la drástica decisión de despedirlo. A esto se sumó la renuncia de su equipo de relaciones públicas a principios de octubre, dejándolo en una posición aún más vulnerable.

Tras el fallecimiento de Payne, Universal Music emitió un comunicado el jueves 17 de octubre expresando su pesar por el inesperado suceso: "Estamos devastados por la repentina muerte de Liam. Su legado vivirá a través de su música y de los innumerables fans a los que inspiró y que lo adoraban", declaró la discográfica en un mensaje que muchos seguidores percibieron como frío y calculado.

El comunicado generó una fuerte reacción en las redes sociales, donde los fanáticos de Liam expresaron su indignación. Señalaron que la compañía lo había despedido apenas unos días antes, lo que hacía que sus palabras parecieran insinceras. Este episodio ha desatado una ola de críticas hacia la discográfica, acusada de no haber brindado apoyo al artista en su momento más difícil.