Aseguran que Martina de Gran Hermano ya se enteró de la muerte de su abuela: cómo reaccionó

En ese sentido, Locho Loccisano contó este lunes en Menta Granizada, programa de streaming, cómo reaccionó Martina al enterarse de esta dura realidad, cuando la producción decide aislarla unos días para que su regreso a la sociedad no sea tan traumática.

“Me acaban de confirmar, 99,9 por ciento seguro, que Martina hoy no va al debate”, aseguró Locho. "Se enteró lo de la abuela y está muy mal Martina en este momento, chicos”, confirmó.

“Dicen que está en el hotel. Se lo tuvieron que contar porque ella pide hablar con la abuela en una videollamada”, agregó,

“Estaba tratando de mantener la atención y no puedo porque es tristísimo. Martina entró a la casa del hermano con la abuela enferma, y todas las galas ella la saludaba. Cuando pedían un congelado pidió a su abuela”, recordó.

“Su abuela ha fallecido lamentablemente, está con Dios. A ella no se lo dijeron. Excelente decisión de la familia y estoy totalmente de acuerdo. Más allá de que mi opinión no vale, ni nadie me la pidió, me parece genial”, evaluó Locho.

“Martina salió de la casa y pidió la llamada con su familia más cercana y con su abuela porque necesitaba verla. Le tuvieron que contar que falleció y Martina está muy mal en este momento en el hotel y, al parecer, no va al debate de hoy. No sé si va a necesitar unos días para descansar”, consideró el conductor.