Gran Hermano tendrá un domingo lleno de sorpresas: el anuncio de Santiago del Moro

Frente a la tremenda repercusión que alcanzaron estos hechos en los dispositivos móviles de la audiencia, la cúpula de programadores de la emisora —que siguió con lupa cada uno de los cruces verbales— determinó que era momento de intervenir para encauzar el rumbo del show. Lejos de mirar hacia otro lado o esquivar el bulto, las mentes detrás del formato ya habrían delineado una fuerte contraofensiva de entretenimiento para sacudir las estanterías de los jugadores.

Como ya se transformó en una costumbre arraigada de su manual de comunicación con el público, Santiago del Moro utilizó las historias de su perfil oficial en la red social Instagram para emitir un comunicado directo y conciso que dejó a todos con la boca abierta. "Domingo, 22.15: Golden Ticket + cena + saludo sorpresa para Ema", plasmó de puño y letra el conductor de las galas nocturnas, fijando el cronograma de lo que promete ser una velada para el infarto.

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Con este escueto pero contundente anticipo, el animador del reality de canales de aire prendió la mecha de una emisión que mantendrá con el corazón en la boca tanto a los estrategas que permanecen encerrados como a la fiel comunidad de televidentes que sigue el minuto a minuto de la pantalla chica.

Entre el misticismo y los interrogantes que siempre despierta la habilitación del pase dorado, las emociones a flor de piel que generará el agasajo para Ema y la resolución de las internas del juego, todos los caminos conducen a una velada dominical bisagra. El veredicto de las próximas horas asoma como una estación clave que podría refundar las alianzas internas y trazar una línea divisoria definitiva en el devenir de la competencia por el premio mayor.