Aseguran que Nicki Nicole fue vista a los besos con Lamine Yamal

En el video, De Hoyos fue categórico: “Lamine Yamal y Nicki Nicole se han liado. Me ha llegado por una fuente de la que me fío mucho, una chica que nunca falla cuando me da información”, expresó con total seguridad. De acuerdo a su relato, todo habría comenzado durante la celebración del cumpleaños del futbolista del FC Barcelona, donde ya se habría notado cierta química, aunque en ese momento no ocurrió nada más que miradas y un “tonteo” evidente.