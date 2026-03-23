Aseguran que Solange Abraham abandona Gran Hermano: el fuerte e inapelable motivo

Solange Manuel Gran Hermano

El anuncio de los tuiteros referentes de GH

Pabloschi, también conocido como el "gurú de las eliminaciones", manifestó: "Se va Solange, nos merecemos mil novios de Lizardo y que termine en una semana esta garcha #GranHermano", visiblemente indignado porque Sol es una de las participantes que más vida le otorga al juego.

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En tanto, Tronk simplemente se encargó de revelar que "Solange abandona #GranHermano", sin más comentarios al respecto.

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