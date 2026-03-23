Aseguran que Solange Abraham abandona Gran Hermano: el fuerte e inapelable motivo
Una gran sorpresa para todos tendría lugar en la gala de este lunes, cuando la tucumana haga uso de la puerta giratoria para abandonar el reality de Telefe.
Es, sin dudas, una sorpresa para todos y, también, una tristeza total para los televidentes: Solange Abraham abandonaría Gran Hermano este lunes por la noche, en el marco de una gala de eliminación que será más que picante.
Lo cierto es que el rumor sonó con fuerza en las últimas horas, pero los grandes referentes tuiteros del reality de Telefe -Pabloschi y Tronk- lo dan como un hecho: la tucumana hará uso de la puerta giratoria esta noche.
Cuál es el motivo de abandono de Solange Abraham
Según lo que trascendió en las últimas horas (especialmente comentado en A la Barbarossa, el ciclo que Georgina Barbarossa conduce en Telefe), su deseo de abandonar la casa se debe principalmente a un quiebre emocional tras una feroz pelea con Manuel Ibero.
Además, Solange entró con una mochila pesada: su escandaloso divorcio de Marcelo Da Corte. Desde que entró, la actual pareja de su ex (Lautaro Marchesini) no paró de atacarla en redes y en programas como LAM, acusándola de "mala madre" y de "vivir de ellos". Ese ruido externo, sumado al aislamiento, parece haberla saturado.
Finalmente, a diferencia de su otro paso por Gran Hermano, Solange ahora tiene una hija. Si bien las peleas con Manuel y el clima hostil de la casa fueron el "detonante" del momento, el motor principal de su angustia es la distancia con su hija Delfina.
El anuncio de los tuiteros referentes de GH
Pabloschi, también conocido como el "gurú de las eliminaciones", manifestó: "Se va Solange, nos merecemos mil novios de Lizardo y que termine en una semana esta garcha #GranHermano", visiblemente indignado porque Sol es una de las participantes que más vida le otorga al juego.
En tanto, Tronk simplemente se encargó de revelar que "Solange abandona #GranHermano", sin más comentarios al respecto.
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