Solange y Manuel protagonizaron un cruce feroz en Gran Hermano
En una semana marcada por el complot y la tensión, dos participantes quedaron en el centro de una pelea que sacudió la casa.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a ser escenario de un fuerte enfrentamiento. Esta vez, los protagonistas fueron Solange Abraham y Manuel Ibero, quienes protagonizaron una discusión que fue subiendo de tono hasta convertirse en uno de los momentos más tensos de la semana.
El cruce se dio en un contexto especialmente delicado: tras el escándalo por complot, todos los participantes quedaron nominados, lo que alteró por completo la dinámica del juego y potenció los conflictos internos. En ese clima, las diferencias entre ambos no tardaron en salir a la luz.
Todo comenzó con un intercambio que rápidamente se volvió más agresivo. “¿Y cuál es el problema?”, lanzó Manuel intentando sostener su postura. Pero Solange no dudó en responder con firmeza: “Te vas”. Ante la reacción de su compañero, redobló la apuesta: “¿Ah no? Vamos a ver... Acá venimos a jugar, no a hacer complot. Eso es jugar sucio”.
Lejos de calmarse, la discusión continuó escalando y sumó nuevas acusaciones vinculadas a estrategias dentro del juego. “La fulminaste a Cinzia y ella salió de placa, vos no. Qué bien la verdad, jugada maestra”, ironizó Sol. Desde la cocina, Manuel intentó justificarse: “Yo nunca vi un fulminado que se haya ido cuando lo fulminan”. Sin embargo, su compañera insistió: “Y yo nunca vi a alguien que hizo complot tan mal. Tenías para ganar y hacer una mega jugada”.
El intercambio fue subiendo de nivel y pasó rápidamente del juego a lo personal. Manuel la acusó de tener una actitud soberbia y egocéntrica, mientras que Sol respondió con comentarios punzantes, incluso haciendo referencia a su físico. En ese tono, lo chicaneó sugiriéndole que fuera al confesionario “para que lo sigan inyectando”.
La tensión no se detuvo ahí. “Avisale a toda la casa que dicen que vos hiciste complot... ¿Vos no sos el líder? Ser líder es para jugar bien”, lo expuso ella. Ante esto, Manuel lanzó una advertencia: si volvía a obtener el liderazgo, la fulminaría directamente. Pero lejos de mostrarse intimidada, Sol lo desafió: “Vamos a un mano a mano. Ah no, cierto que te vas. Hacé las valijitas Manu, que te queda poco... Estás nervioso”.
El momento más caliente llegó cuando ambos perdieron definitivamente la paciencia. “Qué engreída que sos, no puedo creer lo soberbia que sos”, disparó él. Sin titubear, Sol respondió: “El último que me dijo eso está mirando desde afuera”, en referencia a Nick, el último eliminado. Y remató con una frase que encendió aún más la discusión: “Cociná Manu, que para eso servís”.
Visiblemente molesto, Manuel exigió respeto: “No me faltes el respeto eh. Yo no te lo falté a vos”. Sin embargo, el cruce alcanzó su punto más polémico cuando Sol lanzó una grave acusación vinculada al uso de anabólicos: “Anda a entrenar Manu, inyectate cositas, ¡saludable!”. Él reaccionó de inmediato: “¿Dónde viste que yo me inyecte? ¿Vos me viste inyecándome?”. Con ironía, ella retrucó: “Ah, ¿esos músculos son naturales? Me parece que tus músculos no son naturales, para mí el anabólico se te fue al cerebro ya”.
Lejos de terminar ahí, la discusión continuó cara a cara en la cocina. “Sí, me imagino, mirá hablamos con cosas personales. En una discusión no llevas un hilo conductor, yo soy lineal en las cosas, no soy contradictorio, vos decís 'a' y haces 'b'”, expresó Manuel. Pero Sol cerró el intercambio con una última chicana: “¿Sabes qué? Estás nervioso porque te vas, mirá cómo temblas… Un aplauso al gran jugador”.
El episodio no tardó en viralizarse y generó un intenso debate en redes sociales, donde los seguidores del programa analizaron cada frase y tomaron partido en una pelea que promete tener consecuencias dentro del juego.
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