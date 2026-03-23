Solange y Manuel protagonizaron un cruce feroz en Gran Hermano

La tensión no se detuvo ahí. “Avisale a toda la casa que dicen que vos hiciste complot... ¿Vos no sos el líder? Ser líder es para jugar bien”, lo expuso ella. Ante esto, Manuel lanzó una advertencia: si volvía a obtener el liderazgo, la fulminaría directamente. Pero lejos de mostrarse intimidada, Sol lo desafió: “Vamos a un mano a mano. Ah no, cierto que te vas. Hacé las valijitas Manu, que te queda poco... Estás nervioso”.

El momento más caliente llegó cuando ambos perdieron definitivamente la paciencia. “Qué engreída que sos, no puedo creer lo soberbia que sos”, disparó él. Sin titubear, Sol respondió: “El último que me dijo eso está mirando desde afuera”, en referencia a Nick, el último eliminado. Y remató con una frase que encendió aún más la discusión: “Cociná Manu, que para eso servís”.

Sol Abraham

Visiblemente molesto, Manuel exigió respeto: “No me faltes el respeto eh. Yo no te lo falté a vos”. Sin embargo, el cruce alcanzó su punto más polémico cuando Sol lanzó una grave acusación vinculada al uso de anabólicos: “Anda a entrenar Manu, inyectate cositas, ¡saludable!”. Él reaccionó de inmediato: “¿Dónde viste que yo me inyecte? ¿Vos me viste inyecándome?”. Con ironía, ella retrucó: “Ah, ¿esos músculos son naturales? Me parece que tus músculos no son naturales, para mí el anabólico se te fue al cerebro ya”.

Lejos de terminar ahí, la discusión continuó cara a cara en la cocina. “Sí, me imagino, mirá hablamos con cosas personales. En una discusión no llevas un hilo conductor, yo soy lineal en las cosas, no soy contradictorio, vos decís 'a' y haces 'b'”, expresó Manuel. Pero Sol cerró el intercambio con una última chicana: “¿Sabes qué? Estás nervioso porque te vas, mirá cómo temblas… Un aplauso al gran jugador”.

El episodio no tardó en viralizarse y generó un intenso debate en redes sociales, donde los seguidores del programa analizaron cada frase y tomaron partido en una pelea que promete tener consecuencias dentro del juego.