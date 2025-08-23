Aseguran que Telefe se enfureció con Wanda Nara por darle una entrevista a la competencia
Al canal de las pelotas no le habría gustado nada que la mediática asistiera a un programa de la competencia y brindara tantos detalles de su vida personal.
Desde hace un tiempo, las versiones de una mala relación entre Telefe y Wanda Nara comenzaron a circular y si bien muchas aclararon varias veces que está todo bien, parece que no es así y la tensión en el vínculo crece. Es que se confirmó que la mediática será la primera invitada de la nueva edición del ciclo de El Trece, "La Divina noche de Dante", donde Dante Gebel fue el encargado de entrevistarla.
En las últimas horas, en Intrusos (América), Adrián Pallares dio más detalles: “Dicen los que estuvieron presentes que cuenta mucho detalle de su vínculo y sus padecimientos con Mauro Icardi. Ellos venden la nota como algo muy fuerte, primera vez que ella se sienta en un mano a mano con alguien. Es verdad que hace un montón que Wanda no da una nota en piso”.
“En Telefe están muy movilizados y en El Trece sienten que se llevaron un poroto para ellos”, continuó el conductor. Pero eso no fue todo, ya que también confesaron que Wanda Nara habría cobrado 50 mil dólares por la entrevista en El Trece.
Qué es La Divina Noche de Dante, el programa de El Trece
El Trece prepara la nueva temporada de "La Divina Noche de Dante", un ciclo conducido por Dante Gebel, donde se encarga de entrevistar a grandes figuras internacionales. Durante la edición anterior, el conductor contó con la presencia de Marcelo Tinelli, Adrián Suar, Ricardo Darín, Jorge Rial, Moria Casán y Graciela Alfano, entre otros.
La primera invitada de esta edición es Wanda Nara, quién viajó especialmente a Los Ángeles para participar del ciclo, e incluso visitó los parqués temáticos y recorrió Hollywood. La producción de este programa está a cargo de Mario Pergolini y se espera que sean trece programas en total, donde contarán con un sketch con una narrativa que se desarrollará a lo largo de la edición, además de entrevistas y grandes momentos.
