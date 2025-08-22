Cambio de horario para La Voz Argentina: a qué hora sale hoy viernes y cómo sigue el programa

A qué hora ver La Voz Argentina este viernes

Las Batallas de La Voz Argentina se podrán ver este viernes desde las 21.30 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, donde transmiten 24 horas la casa en vivo.