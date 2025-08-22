Cambio de horario para La Voz Argentina: a qué hora sale hoy viernes y cómo sigue el programa
El exitoso reality de canto cierra la semana con una nueva gala, mientras se prepara para el inminente inicio de una nueva etapa.
En pleno éxito de los "Knockouts", con muy buenas cifras de rating para Telefe, La Voz Argentina se prepara para el comienzo de "Los Playoffs", una nueva etapa en la que el público podrá votar a sus participantes preferidos, por lo que este viernes serán las últimas "Batallas".
Con la conducción de Nico Occhiato y la participación de Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda! como coaches, desde este domingo regresarán al escenario todos los talentos que superaron "Los Knockouts" para seguir su camino dentro de la competencia.
De esta manera, este viernes tiene lugar la última gala en los que dos participantes de un mismo team se enfrentan mano a mano por un lugar en la próxima instancia del reality de canto.
La expectativa por esta etapa del reality es alta, reflejada en las buenas cifras de rating que el programa ha mantenido. A pesar del malestar generado entre los seguidores por la suspensión del jueves, en el marco de una nueva transmisión deportiva por parte del canal, los fans podrán reencontrarse con La Voz Argentina este viernes.
Es que por el éxito que viene teniendo, desde hace unas semanas Telefe cambió su programación para sumar al viernes como día para el programa que conduce Occhiato, que inicialmente iba de domingo a jueves. La única diferencia es que, mientras el resto de las emisiones son 21.45 horas, la última de la semana sale 15 minutos antes, es decir a las 21.30.
A qué hora ver La Voz Argentina este viernes
Las Batallas de La Voz Argentina se podrán ver este viernes desde las 21.30 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, donde transmiten 24 horas la casa en vivo.
