Rating: River llevó el suspenso a los penales y alteró el prime time de Telefe

river festejos

Mientras tanto, programas habituales como Buenas noches familia o LAM quedaron relegados, con promedios que oscilaron entre los 3 y 6 puntos. A las 21:30 comenzó el partido con 10,1 de rating y, tras el gol de Sebastián Driussi que abrió el marcador, la transmisión trepó a 11,6. El empate de Robert Rojas antes del descanso volvió a encender la pantalla, con un pico de 12,4.