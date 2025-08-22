Rating: River llevó el suspenso a los penales y alteró el prime time de Telefe
El duelo entre el Millonario y Libertad por los octavos de la Copa Libertadores se convirtió en lo más visto de la noche.
El jueves por la noche, la televisión abierta volvió a girar alrededor de un partido de Copa Libertadores 2025. En esta ocasión, River enfrentó a Libertad de Paraguay en el estadio Monumental por un lugar en los cuartos de final, un encuentro que no solo generó tensión deportiva, sino también una fuerte competencia en el rating del prime time.
Telefe transmitió el duelo que se definió en los penales, logrando picos de audiencia que marcaron la diferencia en la grilla nocturna. La previa conducida por Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt arrancó a las 21:10 con un piso de 9,5 puntos, cifra que rápidamente ubicó al canal en lo más alto de la franja.
Mientras tanto, programas habituales como Buenas noches familia o LAM quedaron relegados, con promedios que oscilaron entre los 3 y 6 puntos. A las 21:30 comenzó el partido con 10,1 de rating y, tras el gol de Sebastián Driussi que abrió el marcador, la transmisión trepó a 11,6. El empate de Robert Rojas antes del descanso volvió a encender la pantalla, con un pico de 12,4.
El segundo tiempo mantuvo la tensión dentro y fuera de la cancha, con un promedio de 11,6 puntos y momentos de máxima de 13,6. Al extenderse la definición a los penales, el encendido se disparó hasta alcanzar los 14,3, cuando River aseguró su clasificación. Esa instancia dramática terminó consolidando al partido como lo más visto de la jornada.
Mientras tanto, el resto de los canales intentó sostener sus propuestas, aunque sin éxito para competirle a la Libertadores: Guido Kaczka, con Bienvenidos a ganar, alcanzó un pico de 6,8 gracias a una historia solidaria que emocionó al público, pero se mantuvo lejos del fenómeno futbolístico. En América, Trato Hecho apenas superó los 3 puntos, mientras que Otro día perdido con Emilia Attias rondó entre 5 y 6 unidades.
La transmisión simultánea por Telefe, Fox Sports y Disney+ fragmentó un poco los números, aunque la señal de aire fue la gran ganadora. El club de Núñez ya piensa en su próximo desafío frente a Palmeiras, pero en la televisión quedó claro: cuando la pelota rueda en la Gloria Eterna, el rating se juega partido a partido.
