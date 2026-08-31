Tini Stoessel rompió el silencio en medio del escándalo familiar
En medio de la disputa patrimonial con su padre, la cantante Tini Stoessel rompió el silencio. Habló de su madurez personal y detalló cómo seguirá su gira musical.
Tini Stoessel decidió hablar por primera vez tras la fuerte interna que mantiene con su padre por el manejo de sus finanzas. A través de una videollamada internacional, la estrella pop se refirió a su actual momento personal, destacando la seguridad que logró conseguir al crecer.
El conflicto con Alejandro Stoessel y la prensa
La interna de los Stoessel quedó expuesta recientemente tras las marcadas diferencias en la administración de las sociedades vinculadas a la carrera de la cantante, lo que derivó en un pedido de auditoría sobre sus bienes. Durante la reciente entrevista, la artista evitó la confrontación directa, pero remarcó que su último álbum fue un "punto de inflexión" en su trayectoria porque le permitió abrirse desde un lado extremadamente personal, perdiendo el miedo a mostrarse vulnerable.
Mientras ella se enfoca en su faceta musical, el escándalo sumó un nuevo capítulo de máxima tensión en Buenos Aires. El productor Alejandro Stoessel protagonizó un violento cruce con un grupo de periodistas en la puerta de su residencia en San Isidro, llegando al extremo de tirar piedras desde el balcón a los trabajadores de prensa. Ante esta situación, Mariana Muzlera, madre de la intérprete, publicó un duro descargo en sus redes sociales, amenazando con tomar medidas legales y calificando a los movileros de "nefastos".
Los próximos pasos de la Gira Futttura
Intentando dejar atrás la polémica mediática, la intérprete se prepara para continuar con su extensa agenda internacional. A partir del 2 de septiembre, retomará sus multitudinarias presentaciones en México (Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey), para luego llevar su espectáculo a Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia y Ecuador.
La exitosa recorrida mundial concluirá recién a principios del año 2027 con una esperada serie de conciertos programados en distintas ciudades de España, reafirmando su innegable vigencia en el plano de la música global.
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