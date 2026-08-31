Tini  Stoessel rompió el silencio en medio del escándalo familiar

El conflicto con Alejandro Stoessel y la prensa

VIDEO Habló Tini Stoessel pic.twitter.com/iB7QZri84r — minutouno (@minutounocom) August 31, 2026

La interna de los Stoessel quedó expuesta recientemente tras las marcadas diferencias en la administración de las sociedades vinculadas a la carrera de la cantante, lo que derivó en un pedido de auditoría sobre sus bienes. Durante la reciente entrevista, la artista evitó la confrontación directa, pero remarcó que su último álbum fue un "punto de inflexión" en su trayectoria porque le permitió abrirse desde un lado extremadamente personal, perdiendo el miedo a mostrarse vulnerable.