Yanina Latorre analizó a Tini Stoessel en medio del conflicto con su papá y reveló qué hay detrás de la pelea

“Alguien cercano a ella me dice que le hubiera encantado que todo este tema no trascendiera, pero se vio en la obligación de permitir que se filtre porque el papá le ponía muchas piedras en el camino”, reveló.

En ese sentido, sostuvo que el problema no habría surgido únicamente por una cuestión puntual, sino por una serie de situaciones vinculadas al manejo de sus asuntos económicos.

“Cree que el papá le decía a todo que sí, que le iba a dar lo que pedía, pero después queda en la nada”, explicó la periodista.

El manejo de su dinero

Uno de los aspectos más delicados que mencionó Yanina estuvo relacionado con la administración del dinero de la cantante y con una etapa en la que Tini atravesó problemas de salud mental.

Según el relato de la conductora, durante ese período la artista comenzó a involucrarse de manera más directa en el manejo de sus cuestiones económicas, aunque posteriormente ese proceso se habría frenado.

“Cuando estuvo con problemas de salud mental, el papá la dejó ir a la oficina, involucrarse con el manejo de su plata, pero después todo frenó. Le tenían que entregar todo para firmar, pero eso nunca pasaba. Le habilitaban más guita y, si se quejaba, le decían: 'bueno, comprate la casa, unos relojes'. Ella siente que la entretenían”, aseguró.

De acuerdo con la versión transmitida por Yanina, esa situación habría generado un creciente malestar en la cantante, que comenzó a cuestionar determinadas decisiones vinculadas con su entorno.

La relación con su entorno

La conductora también hizo referencia a otro aspecto que, según su relato, habría influido en el distanciamiento de Tini con su familia.

“Tini siente que cada vez si a ellos les convenía para seguir dominándola, bien, pero si alguien no los ayudaba a ellos, los descartaban. Ahí ella empezó a sentirse incómoda. Siempre odiaban al asistente, al peluquero, a algún productor, a todos los que se acercaban a ella”, sostuvo.

De esta manera, Yanina describió un escenario en el que la cantante habría comenzado a cuestionar la manera en que se manejaban sus vínculos profesionales y personales.

Mientras el conflicto entre Tini y Alejandro Stoessel continúa generando repercusiones, las declaraciones de Yanina sumaron una nueva mirada sobre la situación y, especialmente, sobre el cambio de postura que la periodista asegura haber notado en la artista.