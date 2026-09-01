La mamá de Tini Stoessel habló con Moria Casán y lanzó una fuerte acusación: "Las manos en el fuego..."

La mamá de Tini se comunicó con Moria Casán, quien se encuentra al frente de La Mañana con Moria (El Trece), y aprovechó la conversación para dejar en claro su postura frente a la situación que atraviesa la familia. " Hola Moria, solo quiero agradecerte las palabras que me regalaste, en un momento en el que solo recibo difamaciones y agresiones, amo a mis hijos con todo mi ser y jamás podría hacerles daño", expresó Mariana.