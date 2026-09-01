La mamá de Tini Stoessel habló con Moria Casán y lanzó una fuerte acusación: "Las manos en el fuego..."
Mariana Muzlera se refirió a las versiones que circulan sobre el conflicto entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro, y salió en defensa de su exmarido.
La polémica en torno a Tini Stoessel y su familia sumó un nuevo capítulo. En medio de las versiones que hablan de un conflicto entre la cantante y su padre, Alejandro Stoessel, por el manejo de su patrimonio, Mariana Muzlera decidió romper el silencio y cuestionó duramente las informaciones que comenzaron a circular.
La mamá de Tini se comunicó con Moria Casán, quien se encuentra al frente de La Mañana con Moria (El Trece), y aprovechó la conversación para dejar en claro su postura frente a la situación que atraviesa la familia. " Hola Moria, solo quiero agradecerte las palabras que me regalaste, en un momento en el que solo recibo difamaciones y agresiones, amo a mis hijos con todo mi ser y jamás podría hacerles daño", expresó Mariana.
La mujer también insistió en que tanto ella como Alejandro siempre tuvieron como prioridad el bienestar de sus hijos y rechazó cualquier versión que pudiera ubicarlos actuando en contra de Tini. "Gracias Moria, por tus palabras hacia nosotros, hoy justo le decía a Luli en tu entrevista con Sofovich lo bien que me hacía escucharte. Gracias, amamos a nuestros hijos y jamás haríamos algo para lastimarlos", sostuvo.
La contundente defensa de Alejandro Stoessel
Pero Mariana fue todavía más contundente cuando se refirió específicamente a su exmarido. En medio de las versiones que ponen bajo la lupa el manejo que Alejandro habría tenido durante años sobre distintos aspectos de la carrera y el patrimonio de Tini, su exesposa salió públicamente en su defensa.
"Yo pongo las manos en el fuego por Ale, es el tipo más honesto que conocí", aseguró Muzlera. Y agregó, en un mensaje dirigido directamente a Moria Casán: "Gracias, ante tanta mentira y basura tus palabras son un bálsamo".
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