Aseguran que Yago Lange le habría sido infiel a Juana Viale con una de sus mejores amigas

A continuación, Sposato aclaró que no cuenta con información sobre cómo se habría producido la situación y remarcó: "No conozco las circunstancias de cómo habría sucedido eso". Durante el mismo intercambio, Damasia Ochoa también expresó su sorpresa por la versión que comenzó a circular y sostuvo: "Yo no tengo ni idea. Me sorprende. Me cuesta creer que haya sido de esa manera".

La respuesta de Juana Viale

En medio de las especulaciones, Oliver Quiróz, de Primicias Ya, esperó a Juana Viale a su regreso al país para consultarle sobre su presente sentimental y también sobre su participación durante el Mundial 2026. Sin intención de extenderse, la conductora respondió escuetamente: "Genial. No".

Cuando el cronista insistió para conocer su postura frente a las distintas versiones que se difundieron en las últimas semanas, Juana volvió a marcar un límite entre su vida pública y la privada.

"Nada que hablar chicos. Mi vida personal es mi vida personal", respondió con firmeza.

Más tarde, el periodista mencionó los rumores sobre una presunta infidelidad de Yago Lange. Frente a esa consulta, la conductora evitó profundizar, evidenció cierta incomodidad y contestó: "Ni idea. No hablo de mi vida. Estoy llegando tarde al trabajo".

Sin modificar su postura, reiteró: "No hablo de mi vida. Nunca lo hice y no lo voy a hacer ahora".

Antes de retirarse, Juana dio por terminado el intercambio y dejó una última definición sobre los comentarios que surgieron tras la separación: "No me importa lo que hablen".