Quiénes serán los invitados de Juana Viale este domingo 26 de julio

El grupo se completará con Ximena Sáenz, cocinera y figura de los medios, quien compartirá parte de su experiencia en la gastronomía y llevará sus recetas a una mesa donde la comida siempre ocupa un lugar central.

Los invitados de Mirtha Legrand este sábado 25 de julio

Por otro lado, Mirtha Legrand volverá a ponerse al frente de La Noche de Mirtha este sábado desde las 21:30 por El Trece, con una mesa que reunirá a referentes del espectáculo, el teatro y el periodismo deportivo.

Uno de los invitados será Benjamín Vicuña, quien atraviesa un destacado presente artístico gracias a "Secreto en la Montaña", la obra que protagoniza junto a Esteban Lamothe en el Multiteatro. Además de hablar sobre este nuevo desafío, el actor compartirá detalles de su actualidad personal y profesional.

Mirtha Legrand

La conductora también recibirá al periodista Gustavo López, figura de ESPN y Radio La Red, que repasará su experiencia durante la cobertura del Mundial 2026, disputado en México, Estados Unidos y Canadá, y ofrecerá su mirada sobre el presente de la Selección argentina y el escenario futbolístico internacional.

La mesa contará además con la presencia de Karina Mazzocco, quien atraviesa una nueva etapa laboral luego de la finalización de "A la Tarde" en América TV. La periodista y conductora hablará sobre su presente y los proyectos que analiza para su regreso a la pantalla.

El encuentro se completará con José María Muscari, uno de los directores y dramaturgos más influyentes de la escena nacional. Mientras "Sex" continúa consolidándose como uno de los mayores éxitos del teatro porteño en el Gorriti Art Center, el productor también repasará sus próximos desafíos y el intenso momento profesional que atraviesa.