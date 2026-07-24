Quiénes serán los invitados de Juana Viale este domingo 26 de julio
La conductora recibirá a un escritor, actores, una influencer y una cocinera en una mesa que combinará actualidad, teatro y gastronomía.
Este domingo desde las 13:45, Juana Viale volverá a ponerse al frente de Almorzando con Juana por El Trece, con una mesa integrada por personalidades de la literatura, el teatro, el humor, la actuación y la gastronomía.
Uno de los principales invitados será el escritor y guionista Eduardo Sacheri, autor de exitosas novelas que llegaron al cine, como El secreto de sus ojos, Papeles en el viento y La odisea de los Giles. Durante el almuerzo también hablará sobre Demasiado lejos, su novela ambientada en la Guerra de Malvinas, un tema que volvió a cobrar relevancia en las últimas semanas a raíz de lo ocurrido durante el Mundial.
También participará Pablo Novak, actor, músico y director teatral, hijo del recordado Chico Novarro. Con una extensa trayectoria sobre los escenarios, el artista repasará distintos momentos de su carrera y su presente profesional.
La mesa contará además con la presencia de Sofi Morandi, actriz, humorista e influencer que actualmente protagoniza el musical Hairspray, una de las producciones teatrales más destacadas de la temporada.
Otro de los invitados será Nico Maiques, recordado por su participación en Floricienta. El actor y cantante también adelantará detalles de su próximo desafío artístico, ya que formará parte del nuevo proyecto teatral encabezado por Nazarena Vélez y Santiago Caamaño, con dirección de Carlos Kaspar.
El grupo se completará con Ximena Sáenz, cocinera y figura de los medios, quien compartirá parte de su experiencia en la gastronomía y llevará sus recetas a una mesa donde la comida siempre ocupa un lugar central.
Los invitados de Mirtha Legrand este sábado 25 de julio
Por otro lado, Mirtha Legrand volverá a ponerse al frente de La Noche de Mirtha este sábado desde las 21:30 por El Trece, con una mesa que reunirá a referentes del espectáculo, el teatro y el periodismo deportivo.
Uno de los invitados será Benjamín Vicuña, quien atraviesa un destacado presente artístico gracias a "Secreto en la Montaña", la obra que protagoniza junto a Esteban Lamothe en el Multiteatro. Además de hablar sobre este nuevo desafío, el actor compartirá detalles de su actualidad personal y profesional.
La conductora también recibirá al periodista Gustavo López, figura de ESPN y Radio La Red, que repasará su experiencia durante la cobertura del Mundial 2026, disputado en México, Estados Unidos y Canadá, y ofrecerá su mirada sobre el presente de la Selección argentina y el escenario futbolístico internacional.
La mesa contará además con la presencia de Karina Mazzocco, quien atraviesa una nueva etapa laboral luego de la finalización de "A la Tarde" en América TV. La periodista y conductora hablará sobre su presente y los proyectos que analiza para su regreso a la pantalla.
El encuentro se completará con José María Muscari, uno de los directores y dramaturgos más influyentes de la escena nacional. Mientras "Sex" continúa consolidándose como uno de los mayores éxitos del teatro porteño en el Gorriti Art Center, el productor también repasará sus próximos desafíos y el intenso momento profesional que atraviesa.
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