Quiénes son los invitados de La Noche de Mirtha para este sábado 25 de julio

Quiénes serán los invitados de Juana Viale este domingo 26 de julio en Almorzando con Juana

Uno de los principales invitados será el escritor y guionista Eduardo Sacheri, autor de exitosas novelas que llegaron al cine, como El secreto de sus ojos, Papeles en el viento y La odisea de los Giles. Durante el almuerzo también hablará sobre Demasiado lejos, su novela ambientada en la Guerra de Malvinas, un tema que volvió a cobrar relevancia en las últimas semanas a raíz de lo ocurrido durante el Mundial.

También participará Pablo Novak, actor, músico y director teatral, hijo del recordado Chico Novarro. Con una extensa trayectoria sobre los escenarios, el artista repasará distintos momentos de su carrera y su presente profesional.

La mesa contará además con la presencia de Sofi Morandi, actriz, humorista e influencer que actualmente protagoniza el musical Hairspray, una de las producciones teatrales más destacadas de la temporada.

Otro de los invitados será Nico Maiques, recordado por su participación en Floricienta. El actor y cantante también adelantará detalles de su próximo desafío artístico, ya que formará parte del nuevo proyecto teatral encabezado por Nazarena Vélez y Santiago Caamaño, con dirección de Carlos Kaspar.

El grupo se completará con Ximena Sáenz, cocinera y figura de los medios, quien compartirá parte de su experiencia en la gastronomía y llevará sus recetas a una mesa donde la comida siempre ocupa un lugar central.