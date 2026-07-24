Quiénes son los invitados de La Noche de Mirtha para este sábado 25 de julio
El tradicional programa de la Chiqui Legrand tendrá como invitados a referentes del mundo teatral y de la televisión argentina.
Mirtha Legrand volverá a encabezar una nueva edición de La Noche de Mirtha (El Trece) con una mesa integrada por reconocidas figuras del espectáculo, el teatro, la televisión y el periodismo.
La cita será el sábado 25 de julio desde las 21:30, cuando La Chiqui reciba a Benjamín Vicuña, quien atraviesa un intenso presente laboral con la obra Secreto en la montaña, que protagoniza junto a Esteban Lamothe. Durante la entrevista, el actor abordará los conflictos familiares que mantiene con La China Suárez por sus hijos.
Otra de las invitadas será Karina Mazzocco, que volverá a la pantalla de Mirtha luego de su salida de la televisión tras el levantamiento de A la Tarde, el ciclo de América que conducía y cuya finalización la dejó momentáneamente sin programa.
La mesa se completará con José María Muscari, quien atraviesa una intensa temporada teatral al frente de El divorcio del año, Doradas y Perdidamente, y con Gustavo López, periodista deportivo y conductor que recientemente cubrió el Mundial 2026.
Con este grupo de invitados, Mirtha Legrand apostará una vez más por una noche de actualidad, espectáculo y entretenimiento, en una emisión que promete dejar varios títulos.
Quiénes serán los invitados de Juana Viale este domingo 26 de julio en Almorzando con Juana
Uno de los principales invitados será el escritor y guionista Eduardo Sacheri, autor de exitosas novelas que llegaron al cine, como El secreto de sus ojos, Papeles en el viento y La odisea de los Giles. Durante el almuerzo también hablará sobre Demasiado lejos, su novela ambientada en la Guerra de Malvinas, un tema que volvió a cobrar relevancia en las últimas semanas a raíz de lo ocurrido durante el Mundial.
También participará Pablo Novak, actor, músico y director teatral, hijo del recordado Chico Novarro. Con una extensa trayectoria sobre los escenarios, el artista repasará distintos momentos de su carrera y su presente profesional.
La mesa contará además con la presencia de Sofi Morandi, actriz, humorista e influencer que actualmente protagoniza el musical Hairspray, una de las producciones teatrales más destacadas de la temporada.
Otro de los invitados será Nico Maiques, recordado por su participación en Floricienta. El actor y cantante también adelantará detalles de su próximo desafío artístico, ya que formará parte del nuevo proyecto teatral encabezado por Nazarena Vélez y Santiago Caamaño, con dirección de Carlos Kaspar.
El grupo se completará con Ximena Sáenz, cocinera y figura de los medios, quien compartirá parte de su experiencia en la gastronomía y llevará sus recetas a una mesa donde la comida siempre ocupa un lugar central.
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