Bombazo: El Trece levantó el programa de Juana Viale

El motivo detrás de la suspensión de Juana Viale

La drástica resolución de la emisora responde a una estrategia puramente comercial y de audiencia: el canal decidió levantar el programa de Juana Viale para no competir directamente con la previa de la final del Mundial 2026. Con millones de argentinos pegados a la pantalla a la espera del cruce ante España, el canal optó por resguardar el ciclo y modificar su grilla con una maratón de películas.