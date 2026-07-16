Bombazo: El Trece levantó el programa de Juana Viale
La emisora decidió modificar drásticamente su grilla de programación dominical y suspender el ciclo de almuerzos de Juana Viale por la final del Mundial 2026.
La expectativa por el partido decisivo de la Selección Argentina alteró por completo los planes de los canales de aire. En una decisión de último momento, las autoridades de El Trece determinaron dar de baja la habitual emisión dominical de Almorzando con Juana Viale.
El motivo detrás de la suspensión de Juana Viale
La drástica resolución de la emisora responde a una estrategia puramente comercial y de audiencia: el canal decidió levantar el programa de Juana Viale para no competir directamente con la previa de la final del Mundial 2026. Con millones de argentinos pegados a la pantalla a la espera del cruce ante España, el canal optó por resguardar el ciclo y modificar su grilla con una maratón de películas.
Cabe destacar que esta medida no afectará a la noche del sábado, ya que La Noche de Mirtha Legrand se mantendrá al aire en su horario habitual de las 21:30 hs. Para esa velada, la Chiqui contará en su mesa con los invitados Flavio Mendoza, María Belén Ludueña, Pichu Straneo y Ximena Capristo.
Así será la nueva grilla dominical de El Trece
Para ocupar los espacios vacíos y reestructurar el domingo 19 de julio, el canal programó una continuidad de cine y series desde la mañana hasta la medianoche:
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Mañana de clásicos: La actividad arrancará a las 8.45 con El Garage, seguido a las 9.30 por la película animada Los Pitufos y el clásico de La Familia Ingalls a las 11.00.
Tarde de cine: En el horario en que debía emitirse el almuerzo, a las 13.45, se emitirá Historias Cruzadas. Luego continuará a las 16.00 con Till: El crimen que lo cambió todo y a las 18.15 llegará Ghostbusters: El legado.
Prime time renovado: La noche fuerte comenzará a las 20.15 con Spider-Man: Sin camino a casa, continuará a las 22.30 en El Mundo del Espectáculo con Una buena persona y cerrará a las 00.30 con Cucinare.
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