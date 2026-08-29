Así era el departamento de Tini Stoessel en Buenos Aires

Además, desde allí tenía acceso directo a una terraza-deck propia, por lo que podía disfrutar de un espacio exterior sin necesidad de utilizar permanentemente el jardín principal de la propiedad.

Esta distribución le permitía mantener una dinámica mucho más independiente. Si bien continuaba compartiendo con su familia los ambientes comunes de la planta baja, entre ellos el living, la cocina, el parque y la piscina, su sector funcionaba prácticamente como una unidad autónoma dentro de la misma casa.

Con el paso del tiempo, Tini dejó esa dinámica familiar. Hasta entonces había permanecido en la propiedad de sus padres y posteriormente comenzó una nueva etapa de su vida personal al formalizar su relación con Rodrigo De Paul.

La vivienda volvió a despertar interés en medio de las versiones que trascendieron recientemente sobre la situación familiar de la artista y la administración de sus ganancias durante los últimos años.

Cómo es la casa de la familia de Tini Stoessel en Beccar

Más allá del sector privado que ocupaba la cantante, la propiedad se destaca por una estética moderna en la que predominan los tonos neutros, la madera clara y las estructuras de hierro negro.

El concepto minimalista atraviesa gran parte de los ambientes. Los muebles de líneas simples, las formas geométricas y la escasa ornamentación acompañan un diseño que busca amplitud y continuidad visual.

Otro elemento central de la construcción es la entrada de luz natural. Los grandes ventanales que se extienden prácticamente desde el piso hasta el techo permiten iluminar los espacios interiores durante buena parte del día y, al mismo tiempo, generan una conexión directa con el exterior.

Distintos sectores de la residencia pudieron verse a lo largo de los años en publicaciones realizadas por la propia Tini en sus redes sociales, donde mostró algunos rincones del lugar en situaciones cotidianas

La casa de Tini que también apareció en un videoclip

La propiedad no quedó únicamente vinculada a la vida privada de la cantante. También fue utilizada como escenario para parte del contenido relacionado con su carrera artística.

Durante 2020, mientras atravesaba el confinamiento junto a sus padres y su hermano, Tini realizó desde allí diferentes transmisiones en vivo y grabaciones.

Entre ellas estuvo el material relacionado con "Ella Dice", uno de sus lanzamientos de aquel año. De esta manera, varios de los ambientes de la residencia que durante años fueron parte de su cotidianeidad también terminaron apareciendo públicamente en uno de sus proyectos musicales.

El enorme jardín con piscina de la propiedad

El exterior constituye otro de los puntos destacados de la vivienda familiar. El parque tiene una superficie cercana a los 600 metros cuadrados y está rodeado por abundante vegetación, un detalle que contribuye a mantener la privacidad respecto del entorno.

Dentro del jardín se encuentra una piscina rodeada de césped y plantas, utilizada tanto como espacio de descanso como para encuentros familiares.

La combinación entre vegetación, materiales naturales y grandes aberturas mantiene la misma línea estética que se observa puertas adentro y convierte al exterior en una prolongación de los principales ambientes de la casa.