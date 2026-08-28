Candelaria Tinelli aclaró su polémico mensaje sobre Tini Stoessel y Alejandro: "Ojalá se..."
La hija de Marcelo Tinelli explicó por qué había publicado una filosa indirecta después de que trascendiera el conflicto entre la cantante y su padre.
Candelaria Tinelli volvió a referirse al escándalo que involucra a Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, luego de la polémica que generó un mensaje que publicó en sus redes sociales. La hija de Marcelo Tinelli había reaccionado con dureza al conocerse el conflicto familiar y económico de la cantante, pero ahora decidió aclarar cuál había sido la verdadera intención de sus palabras.
En diálogo con Puro Show, Cande explicó que su comentario no había sido dirigido contra Tini, sino que estuvo relacionado con el histórico enfrentamiento entre su padre y Alejandro Stoessel. “La adoro y no tengo nada contra ella. Solo tocó en su momento algo con mi familia, que fue doloroso para nosotras y para mí y todos sus hijos y salí a defender eso, pero contra ella no tengo nada. Le deseo lo mejor y ojalá que se solucione este problema”, expresó.
La polémica había comenzado cuando Candelaria compartió en sus historias de Instagram una referencia directa a la canción “Ángel”, tema de Tini que había quedado asociado al conflicto que mantuvo la cantante con Marcelo Tinelli. “Judas dio el beso. Justicia divina”, había escrito Cande sobre una imagen.
Pero el mensaje no terminó allí. Poco después, la influencer agregó una frase todavía más contundente: “Amo mucho la sabiduría del universo y su karma”. Las publicaciones fueron interpretadas como un respaldo a su padre y como una crítica hacia Alejandro Stoessel, en un momento en que el vínculo entre él y Tini se encontraba nuevamente bajo la lupa.
Qué siente Candelaria Tinelli por Tini Stoessel
Después de la repercusión que tuvieron sus historias, Cande quiso dejar en claro que su postura no implicaba un enfrentamiento con la cantante. De hecho, cuando le preguntaron específicamente por Tini, destacó la buena relación que tiene con ella.
“Me cae súper bien”, había señalado al ser consultada por el tema, antes de profundizar sobre los motivos que la llevaron a intervenir públicamente. La influencer remarcó que su reacción estuvo vinculada con una situación que había afectado a su propia familia años atrás.
La referencia apunta al enfrentamiento que durante años mantuvieron Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel, cuya relación profesional terminó en una disputa judicial vinculada con Patito Feo. Ese antecedente volvió a quedar en el centro de la escena después de que trascendiera el conflicto entre Alejandro y su hija.
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