Candelaria Tinelli aclaró su polémico mensaje sobre Tini Stoessel y Alejandro: "Ojalá se..."

“Me cae súper bien”, había señalado al ser consultada por el tema, antes de profundizar sobre los motivos que la llevaron a intervenir públicamente. La influencer remarcó que su reacción estuvo vinculada con una situación que había afectado a su propia familia años atrás.

La referencia apunta al enfrentamiento que durante años mantuvieron Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel, cuya relación profesional terminó en una disputa judicial vinculada con Patito Feo. Ese antecedente volvió a quedar en el centro de la escena después de que trascendiera el conflicto entre Alejandro y su hija.