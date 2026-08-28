Furiosos posteos de la mamá de Tini Stoessel contra la prensa: "Nefastos"

El ataque con piedras de Alejandro Stoessel

En medio de la guardia, la tensión desbordó cuando Alejandro Stoessel increpó a los cronistas desde su propiedad preguntando qué hacían en el lugar. Según el relato en vivo de los periodistas y las imágenes transmitidas por televisión, el productor televisivo comenzó a insultar a los trabajadores de prensa y, acto seguido, les arrojó piedras tanto a los cronistas como a los vehículos apostados en la calle. Minutos después del incidente, el propio Stoessel decidió convocar a la Policía.