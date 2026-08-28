Furiosos posteos de la mamá de Tini Stoessel contra la prensa: "Nefastos"
Mariana Muzlera encabeza junto a Alejandro Stoessel un verdadero escándalo, tras ser señalados por supuesta administración fraudulenta contra su propia hija.
Durante la jornada de este viernes, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera protagonizaron un fuerte episodio de ataque a la prensa en medio de una guardia periodística en la vivienda que tienen en San Isidro. Varios cronistas y móviles de televisión (entre ellos del programa DDM de América TV) esperaban en el lugar para obtener declaraciones tras trascender que Tini Stoessel ordenó una auditoría financiera sobre su patrimonio y los negocios que manejaba su padre, advirtieron una presunta administración fraudulenta.
El ataque con piedras de Alejandro Stoessel
En medio de la guardia, la tensión desbordó cuando Alejandro Stoessel increpó a los cronistas desde su propiedad preguntando qué hacían en el lugar. Según el relato en vivo de los periodistas y las imágenes transmitidas por televisión, el productor televisivo comenzó a insultar a los trabajadores de prensa y, acto seguido, les arrojó piedras tanto a los cronistas como a los vehículos apostados en la calle. Minutos después del incidente, el propio Stoessel decidió convocar a la Policía.
La reacción de Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel
Tras la viralización del video y los reproches al aire en varios programas de espectáculos, la madre de Tini, Mariana Muzlera, recurrió a sus redes sociales para increpar duramente a la prensa: difundió capturas de las cámaras de seguridad mostrando a un productor acercándose a la entrada y acusó a los cronistas de invasión a la privacidad y "violación de domicilio".
"Hay un boludo en la puerta de nuestra casa. Invadiendo nuestra privacidad. Cometiendo un delito que se llama VIOLACIÓN DE DOMICILIO. Vamos a tomar las medidas que correspondan contra este señor, que ya sabemos quién es, y contra el medio o los medios que nuestro abogado nos diga", escribió en Instagram.
Además, publicó una imagen de la cobertura televisiva del hecho con la palabra "NEFASTOS" en mayúsculas y advirtió que la familia iniciará acciones legales.
La creciente fricción familiar y mediática impactó de forma directa en el plano musical de la artista: Tini tomó la decisión de retirar de sus próximos shows en vivo las canciones "Pa" y "Ángel", temas sumamente personales dedicados al vínculo con su padre y a la historia de su carrera.
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