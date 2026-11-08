Así fue el acercamiento de Iván Noble con la fe: "Empecé a sentir que algo pasaba"
Durante su visita a "PH: Podemos hablar", el programa de Andy Kusnetzoff, el cantante reveló cómo empezó a sentir los valores del cristianismo.
Durante la última emisión de "PH Podemos Hablar", el clásico ciclo televisivo conducido por Andy Kusnetzoff, las confesiones personales y las reflexiones profundas volvieron a tomar el centro de la escena. En una noche atravesada por debates intensos y vivencias íntimas, el músico y cantante Iván Noble sorprendió a todos al revelar su reciente acercamiento a la fe, una búsqueda personal que irrumpe tras décadas de mantenerse completamente al margen de cualquier dogma creyente.
El excantante de Los Caballeros de la Quema profundizó sobre esta mutación interna y explicó cómo fue mutando su concepción de la trascendencia con el paso de los años. De forma sincera y sin ambigüedades, el artista expuso el quiebre de su postura previa y la necesidad de buscar refugio en preceptos más solidarios dentro del contexto social actual.
La transición desde el agnosticismo y la búsqueda de lo sagrado
Al ser consultado sobre sus convicciones personales en el punto de encuentro, el músico repasó su histórico escepticismo y la vivencia interior que comenzó a experimentar en el último tiempo: "Yo durante muchísimos años fui absolutamente agnóstico y hace muy poco empecé a sentir que algo pasaba y que empezaba a interesarme la idea de la fe. Pero, lejos del asunto de revelaciones", comenzó diciendo.
Luego, concluyó: "Nada de eso, es un asunto de sensación, la sensación es que hay algo ahí acechando, en el mejor de los sentidos, sagrado y que, tal vez sea un buen momento, los 50 y largos, para acercarse y empezar a creer. De nuevo, me parece que los valores del cristianismo me nacieron, el amor por el prójimo, en estas épocas tan despiadadas, me parece que es un lugar donde hay que acercarse".
La declaración del compositor generó un clima de respetuoso silencio en el estudio, abriendo el debate sobre el impacto de la madurez y los giros existenciales al superar la barrera de las cinco décadas de vida. Su testimonio remarcó además cómo la empatía y la solidaridad se convierten en pilares fundamentales para contrarrestar la falta de afecto y la hostilidad imperante en la sociedad contemporánea.
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