Así fue el acercamiento de Iván Noble con la fe: "Empecé a sentir que algo pasaba"

Luego, concluyó: "Nada de eso, es un asunto de sensación, la sensación es que hay algo ahí acechando, en el mejor de los sentidos, sagrado y que, tal vez sea un buen momento, los 50 y largos, para acercarse y empezar a creer. De nuevo, me parece que los valores del cristianismo me nacieron, el amor por el prójimo, en estas épocas tan despiadadas, me parece que es un lugar donde hay que acercarse".