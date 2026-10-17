Así fue el debut de Matilda Salazar en el escenario gracias a Palito Ortega

En el marco de una velada repleta de música y nostalgia, el histórico cantante Palito Ortega se presentó ante un Teatro Ópera repleto para recorrer su vasto repertorio y repasar los hits más emblemáticos de su trayectoria. Sin embargo, el acontecimiento artístico no solo estuvo marcado por la figura del rey del pop local, sino también por una aparición estelar en el escenario: la pequeña Matilda, hija de la modelo Luciana Salazar, irrumpió en las tablas del legendario recinto para ser la encargada oficial de presentar al músico, con quien mantiene un vínculo familiar directo al ser el esposo de su tía abuela, Evangelina Salazar.