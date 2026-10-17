Así fue el debut de Matilda Salazar en el escenario gracias a Palito Ortega
La hija de Luciana Salazar se subió al escenario invitada por su tío abuelo, Palito Ortega, para presentarlo en su último show. Los detalles.
En el marco de una velada repleta de música y nostalgia, el histórico cantante Palito Ortega se presentó ante un Teatro Ópera repleto para recorrer su vasto repertorio y repasar los hits más emblemáticos de su trayectoria. Sin embargo, el acontecimiento artístico no solo estuvo marcado por la figura del rey del pop local, sino también por una aparición estelar en el escenario: la pequeña Matilda, hija de la modelo Luciana Salazar, irrumpió en las tablas del legendario recinto para ser la encargada oficial de presentar al músico, con quien mantiene un vínculo familiar directo al ser el esposo de su tía abuela, Evangelina Salazar.
Sosteniendo el micrófono con frescura ante la mirada de miles de espectadores, la niña inició su alocución entre vítores del auditorio: “Hola a todos, qué alegría verlos acá. Yo soy Matilda Salazar y les cuento un secreto. Mi tío abuelo, Palito Ortega, me invitó acá a Show Ópera para que yo lo presente. Yo exploté de la alegría. Bueno, pero acá llegó el momento de presentarles a mi tío abuelo, ¡Palito Ortega!”. Inmediatamente, la multitud respondió con un cerrado aplauso al ritmo de acordes roqueros que dieron inicio al recital.
El encuentro familiar tuvo su prólogo en la intimidad del backstage. En la previa de la función, la niña compartió momentos de complicidad con el cantante, retratados en una fotografía donde se los observa abrazados en el camarín, con el artista luciendo un traje blanco. La imagen fue acompañada por la elocuentísima frase atribuida a la pequeña: “La única persona que admiro en este mundo es a Él”, decorada con el dibujo de una corona.
Asimismo, la histórica actriz Evangelina Salazar —quien cumple el rol de madrina de la menor— se hizo presente en el lugar. En otra de las capturas difundidas entre bambalinas, se las pudo ver compartiendo un gesto afectuoso mientras la artista le acomodaba el pelo a su ahijada, estampa que llevó la leyenda “Madrina y ahijada” junto a un símbolo de corazón.
Por su parte, Luciana Salazar documentó el despliegue escénico y los momentos más emotivos del recital a través de sus redes sociales oficiales. En sus publicaciones, se apreció a Palito Ortega interpretando el clásico "La Felicidad" vestido de blanco y rodeado por la ovación del público, además de un pasaje romántico de la jornada en el que entonó una pieza con la frase “Antes nunca estuve así enamorado” proyectada en el fondo de la pantalla.
Hacia el tramo final del espectáculo, la modelo registró el emotivo cruce sobre el escenario entre el cantante y Evangelina Salazar. La histórica pareja se mostró abrazada con sus respectivos micrófonos mientras en el fondo se exhibían postales del día de su boda en blanco y negro. Para coronar la secuencia, la mediática reaccionó en sus redes sociales con el mensaje “Los amo”, rematado con emojis de corazones.
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