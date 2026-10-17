Un participante de 9 años de Masterchef Junior se largó a llorar por las críticas

El conflicto tuvo su origen durante la emisión inaugural, momento en que los pequeños competidores debieron afrontar una prueba culinaria en duplas. En esa instancia, el niño compartió estación de trabajo con su compañera Ámbar. Sin embargo, el desempeño no resultó el esperado y la niña rompió en llanto ante el temor de quedar fuera de la competencia. Al momento del veredicto, el pequeño argumentó ante los evaluadores que la elaboración del plato cuestionado había estado a cargo de ella, actitud que desencadenó el repudio de parte de la audiencia.