Un participante de 9 años de Masterchef Junior se largó a llorar por las críticas
Toto, el participante de 9 años que tuvo un cruce con una compañera en la última edición de "Masterchef Junior" pidió que paren de criticarlo en redes sociales.
Toto, uno de los niños concursantes de "MasterChef Junior", el popular certamen culinario emitido por Telefe, atravesó horas de profunda tristeza luego del primer episodio del programa. El participante, de apenas 9 años de edad, fue blanco de una ola de mensajes agresivos en plataformas digitales a raíz de un episodio vivido en el estudio de televisión, lo que lo motivó a grabar un video para rogar el cese del acoso virtual.
El conflicto tuvo su origen durante la emisión inaugural, momento en que los pequeños competidores debieron afrontar una prueba culinaria en duplas. En esa instancia, el niño compartió estación de trabajo con su compañera Ámbar. Sin embargo, el desempeño no resultó el esperado y la niña rompió en llanto ante el temor de quedar fuera de la competencia. Al momento del veredicto, el pequeño argumentó ante los evaluadores que la elaboración del plato cuestionado había estado a cargo de ella, actitud que desencadenó el repudio de parte de la audiencia.
La búsqueda de repercusiones y el impacto del rechazo digital
Pese a no contar con teléfono propio ni administrar sus perfiles virtuales, el entusiasmo por conocer la recepción del público llevó al concursante a pedirle a su madre que le enseñara los comentarios de las redes. En lugar de encontrar muestras de afecto, el pequeño se topó con agresiones e insultos que le provocaron un profundo llanto.
Ante esta situación, el niño decidió expresarse frente a la cámara para visibilizar el daño emocional ocasionado y pedir una tregua a los internautas: “Hola, ¿cómo está, comunidad? Tengo que decirles algo, que es que yo quería ver las repercusiones del programa, cómo estaba yendo, aunque no tengo acceso a las redes sociales, pero me di cuenta de que está todo mal”.
Quebrantado por el dolor que le produjeron las descalificaciones, el participante de "MasterChef Junior" aprovechó el espacio para extender un pedido de perdón público a su compañera de equipo por lo acontecido en la pantalla: “Me están heateando y la verdad que me está afectando mucho. Yo ya le pedí disculpas a Ámbar, pero si no se hizo público, me gustaría pedirle disculpas ahora”.
Finalmente, el niño instó a los usuarios a tomar conciencia sobre el impacto de la violencia en el entorno digital y remarcó la diferencia entre la realidad y la imagen televisiva: “Pero no me gusta que me hagan hate. ¡Por favor, pueden parar de hacerlo! Acá detrás hay una persona, solamente se ve esto de mí”. Al pronunciar esas palabras, acompañó su discurso con un gesto manual para graficar que la televisión solo muestra una mínima porción de su verdadera personalidad.
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