Quién es la cronista de C5N que se cayó al agua en Corrientes

Para sobrellevar la abstinencia, la movilera reveló la estrategia casera que decidió implementar: "Claro, ahora lo tengo que llenar con algo. ¿Sabés qué hago? Camino, camino, camino, camino sin parar. Una loca total. Bueno, si me ves por ahí caminando sabé que es por una buena causa. Vamos a ver si lo conseguimos. Para ahora llevo 7 días impoluta". Finalmente, fiel a su estilo directo y determinante, sentenció: "No pienso hacer eso que me aconsejan de comete un caramelo o no lo hagas de golpe... Nada, es el método Mariela, olvidate. Lo vamos a hacer así, a todo nada, blanco, negro, bien de capricornio. Si sale bien y si no, mala suerte. Si hay un próximo video dentro de una semana es porque llegué a los 15 días. Si no, me salió mal".

La cobertura de la catástrofe hídrica en el Litoral

El accidente que protagonizó la cronista ocurrió en el marco de un desastre meteorológico que mantiene en vilo al noreste del país. En la localidad de Itatí, el caudal del río Paraná avanzó a una velocidad inusual que rodeó las viviendas en pocas horas, dejando a los vecinos sin vías de escape y forzando la llegada del equipo de C5N a la zona.

La emergencia se replica en distintos puntos de Corrientes, Entre Ríos y Puerto Iguazú. Según los datos del Reporte Hidrometeorológico de la Prefectura Naval Argentina, la crecida de los ríos Paraná y Uruguay ubica a 17 puertos de la región Litoral en fase de alerta o evacuación, habiendo superado los límites críticos en ocho puntos de medición debido a las intensas precipitaciones caídas en la cuenca alta del Plata.

View this post on Instagram

En zonas como Paso de los Libres, la crecida del río Uruguay obligó a evacuaciones masivas, mientras que la represa de Yacyretá debió habilitar las compuertas de su vertedero principal para regular los niveles de agua. Frente a los pronósticos que anuncian nuevas lluvias fuertes en los próximos seis días y la continuidad del fenómeno meteorológico conocido como El Niño durante los próximos meses, la periodista y su equipo continúan informando en el lugar de los hechos sobre el avance de las aguas en las franjas ribereñas.