Quién es la cronista de C5N que se cayó al agua en Corrientes
Mariela López Brown estaba cubriendo las inundaciones en Corrientes cuando tropezó y cayó al agua. Conocé todos los detalles sobre la periodista.
La cobertura periodística de las severas inundaciones que azotan al Litoral argentino sumó un momento de máxima tensión durante la transmisión en vivo de la señal C5N. En medio de las tareas de despliegue en la ciudad de Itatí, Corrientes, la cronista Mariela López Brown se cayó al agua mientras registraba el desborde del río Paraná. A pesar de haber sufrido una lesión en uno de sus brazos, el episodio no pasó de un gran susto: la periodista fue asistida, se constató que se encuentra fuera de peligro y, con profesionalismo, continuó con la cobertura de la emergencia climática.
La comunicadora, que cuenta con una amplia trayectoria en la pantalla chica y se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de los móviles del canal, no solo es noticia por sus coberturas de riesgo en el lugar de los hechos, sino también por compartir abiertamente su faceta más íntima y sus batallas personales con sus seguidores.
La trayectoria y la lucha personal de la periodista
Más allá de su labor diaria frente a las cámaras en las transmisiones en vivo, Mariela López Brown cobró una fuerte relevancia en plataformas digitales al visibilizar su decisión de abandonar el tabaquismo tras cuatro décadas de adicción. Con una impronta genuina, la cronista detalló el proceso para liberarse del cigarrillo a través de sus redes sociales: "Siete días sin cigarrillo. Esto recién empieza. Se agradecen buenos comentarios. No quiero parches, ni pastillas, ni nada. Así a pelo. Si sale bien, mejor. Y sino, al menos lo intenté", compartió en su perfil de Instagram.
En un video donde analizó el impacto de esta etapa en su rutina cotidiana, la movilera de C5N se sinceró sobre los desafíos del cambio: "Una semanita sin fumar, ¿podés creer? Ni yo me creo eso. Vos sabés que estaba dudando, no sabía si publicar o no este video contando esto que estoy tratando de hacer, que es dejar de fumar". Al reflexionar sobre la magnitud del hábito en su vida, expresó: "No digo que dejé, porque la verdad que una semana sin fumar no es haber dejado después de 40 años, la relación más extensa de toda mi vida. Ni con mis hijos, porque son menores de 40 años. Así que, bueno, cuesta".
La periodista remarcó cómo la adicción condicionaba cada instante de su jornada laboral y personal: "Yo te juro que me despierto pensando qué hace la gente que no fuma. ¿Cómo hacen? Porque mi vida era en función a todo lo que hacía con el cigarrillo. Que me despertaba, me bañaba, desayunaba, bajaba, me prendía un pucho. Llegaba al canal, me prendía un pucho. Llegaba al destino, me prendía un pucho. Todo era en qué momento me prendo el próximo pucho".
Para sobrellevar la abstinencia, la movilera reveló la estrategia casera que decidió implementar: "Claro, ahora lo tengo que llenar con algo. ¿Sabés qué hago? Camino, camino, camino, camino sin parar. Una loca total. Bueno, si me ves por ahí caminando sabé que es por una buena causa. Vamos a ver si lo conseguimos. Para ahora llevo 7 días impoluta". Finalmente, fiel a su estilo directo y determinante, sentenció: "No pienso hacer eso que me aconsejan de comete un caramelo o no lo hagas de golpe... Nada, es el método Mariela, olvidate. Lo vamos a hacer así, a todo nada, blanco, negro, bien de capricornio. Si sale bien y si no, mala suerte. Si hay un próximo video dentro de una semana es porque llegué a los 15 días. Si no, me salió mal".
La cobertura de la catástrofe hídrica en el Litoral
El accidente que protagonizó la cronista ocurrió en el marco de un desastre meteorológico que mantiene en vilo al noreste del país. En la localidad de Itatí, el caudal del río Paraná avanzó a una velocidad inusual que rodeó las viviendas en pocas horas, dejando a los vecinos sin vías de escape y forzando la llegada del equipo de C5N a la zona.
La emergencia se replica en distintos puntos de Corrientes, Entre Ríos y Puerto Iguazú. Según los datos del Reporte Hidrometeorológico de la Prefectura Naval Argentina, la crecida de los ríos Paraná y Uruguay ubica a 17 puertos de la región Litoral en fase de alerta o evacuación, habiendo superado los límites críticos en ocho puntos de medición debido a las intensas precipitaciones caídas en la cuenca alta del Plata.
En zonas como Paso de los Libres, la crecida del río Uruguay obligó a evacuaciones masivas, mientras que la represa de Yacyretá debió habilitar las compuertas de su vertedero principal para regular los niveles de agua. Frente a los pronósticos que anuncian nuevas lluvias fuertes en los próximos seis días y la continuidad del fenómeno meteorológico conocido como El Niño durante los próximos meses, la periodista y su equipo continúan informando en el lugar de los hechos sobre el avance de las aguas en las franjas ribereñas.
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