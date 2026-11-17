Así fue el divertido cruce entre Mario Pergolini y Nicolás Occhiato
El director de Luzu TV y el legendario conductor se reencontraron en "Otro día perdido" y tuvieron un divertido intercambio. Los detalles.
Nicolás Occhiato estuvo como invitado en "Otro día perdido" y aprovechó su paso por el programa para desactivar definitivamente los rumores sobre una supuesta enemistad con Mario Pergolini. Apenas comenzó a abordar el tema frente al anfitrión, el fundador y director de Luzu TV rompió el hielo con humor al confesar: “Me pudrí”, dando paso a un relato distendido sobre cómo nacieron los chispazos públicos entre ambos y de qué manera lograron resolver sus diferencias lejos de las cámaras.
Al reconstruir el inicio de aquella tensión mediática, el joven empresario destacó su admiración histórica por el referente televisivo y detalló el momento en que las métricas de su señal digital provocaron los primeros cuestionamientos: “Para mí Mario es un referente, siempre lo fue. Cuando se armó Luzu me vi todas las entrevistas que hacía, escuchaba lo que decía y tomaba nota. En un momento Luzu empezó a crecer y nos veían 20 mil personas. Al tiempo veo que Mario habló de nosotros y dijo: la mitad son bots”.
Frente a una segunda ola de sospechas cuando la audiencia se duplicó, Occhiato decidió tomar cartas en el asunto: “Un tiempo después crecimos, nos veía el doble de gente, y veo que Mario volvió a decir que nos veían bots. Yo primero me callé la boca, dije ‘no me voy a pelear con Pergolini’. En un momento le mandé un mensaje y le pedí si podíamos juntarnos a tomar un café”.
Lejos de esquivar la invitación, el conductor aceptó el encuentro de inmediato según él mismo ratificó al aire: “Al toque dije que sí”. Acto seguido, Occhiato rememoró los pormenores de aquella cumbre privada en pleno verano: “Nos juntamos un 28 de diciembre, un día de mucho calor. Me dijiste que era la última reunión del año. Fui a tu oficina con mi mochila y mi compu y antes de arrancar te mostré mi YouTube Studio para que veas que no eran bots”.
En ese instante, el presentador de "Otro día perdido" apeló a su clásica ironía para inventar un desenlace ficticio del encuentro entre risas: “Lo agarré, lo miré y eran todos bots. Le dije ‘Nico, esto son todos bots, cuentas truchas’. ¡Me rompió la oficina! ¡Me dijo que me iba a hundir!”. Rápido de reflejos, su invitado lo interrumpió entre carcajadas para desmentir el chiste exclamando: “¡Eso es mentira!”.
Dejando atrás el tono humorístico, el responsable de Luzu TV compartió lo que realmente conversaron durante aquella extensa charla en la que limaron asperezas: “Yo le dije a Mario que lo admiraba y que me dolía que estuviera diciendo esas cosas porque había mucho laburo atrás. Hablamos dos horas, un montón de cosas, y quedó todo bien”.
Para coronar la entrevista y sellar la buena sintonía entre ambos comunicadores, Occhiato le dedicó unas sentidas palabras de gratitud al anfitrión por su visión pionera en la industria: “Para mi sos un referente, de verdad. Es un honor estar acá. Es algo que siempre se dice, pero vos la viste diez años antes”.
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