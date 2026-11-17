Dejando atrás el tono humorístico, el responsable de Luzu TV compartió lo que realmente conversaron durante aquella extensa charla en la que limaron asperezas: “Yo le dije a Mario que lo admiraba y que me dolía que estuviera diciendo esas cosas porque había mucho laburo atrás. Hablamos dos horas, un montón de cosas, y quedó todo bien”.

Para coronar la entrevista y sellar la buena sintonía entre ambos comunicadores, Occhiato le dedicó unas sentidas palabras de gratitud al anfitrión por su visión pionera en la industria: “Para mi sos un referente, de verdad. Es un honor estar acá. Es algo que siempre se dice, pero vos la viste diez años antes”.