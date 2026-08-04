Así fue la escandalosa relación de Facundo Moyano y Eva Bargiela: del casamiento al divorcio

Finalmente, el divorcio quedó formalizado el 20 de agosto de 2025, cuando ambos firmaron el acuerdo definitivo en una audiencia judicial.

Tiempo después, Bargiela habló sobre esa etapa en una entrevista con Caras y dejó una reflexión sobre lo vivido: "Te quedás con el miedo de volver a sufrir o que te vuelvan a lastimar. Nunca culpé a mis decisiones. Por haberme casado y que no funcione no digo: 'No creo más en el amor'. Yo sí creo. Quizás estuve con una persona con la que no funcionó".

Hoy, mientras la modelo atraviesa un presente personal completamente distinto junto a Gianluca Simeone, el recuerdo de aquella separación volvió a instalarse en la agenda pública a raíz de la situación judicial que enfrenta Facundo Moyano.