Así fue la escandalosa relación de Facundo Moyano y Eva Bargiela: del casamiento al divorcio
La historia entre el exdiputado y la modelo comenzó con una intensa relación, atravesó una mediática crisis y terminó con una conflictiva separación.
Facundo Moyano y Eva Bargiela protagonizaron una de las historias de amor más comentadas de los últimos años, en la que se mezclaron la política y el mundo del espectáculo. Mientras la modelo hoy disfruta de su presente junto a Gianluca Simeone y su hijo recién nacido, el exdiputado volvió a quedar en el centro de la escena por recientes denuncias judiciales, lo que reavivó el recuerdo de la conflictiva relación que mantuvieron.
La pareja se conoció en 2016 durante una cena en un restaurante de Palermo y, desde el comienzo, intentó mantener el vínculo lejos de la exposición mediática. Sin embargo, la relación no tardó en convertirse en tema de interés.
En 2017 atravesaron una fuerte crisis que derivó en una separación. Durante ese tiempo, Moyano inició un mediático romance con Nicole Neumann, con quien fue fotografiado en viajes y salidas públicas. Meses después, el dirigente decidió apostar nuevamente por Bargiela y logró reconciliarse con la modelo, retomando una relación que parecía haber dejado atrás las turbulencias.
El casamiento de Facundo Moyano y Eva Bargiela y el inesperado final
Tras varios años juntos, en octubre de 2021 sellaron su amor con un casamiento por civil en el Registro Civil de la calle Uruguay. Luego celebraron con un íntimo almuerzo en Palermo Soho junto a familiares y amigos, asegurando que habían superado los obstáculos que atravesaron durante el noviazgo.
Sin embargo, la historia tomó un rumbo completamente distinto. La relación llegó a su fin y la separación derivó en un largo conflicto legal. Durante el proceso hubo desacuerdos económicos, mediaciones frustradas y acusaciones cruzadas que prolongaron el trámite durante meses.
Finalmente, el divorcio quedó formalizado el 20 de agosto de 2025, cuando ambos firmaron el acuerdo definitivo en una audiencia judicial.
Tiempo después, Bargiela habló sobre esa etapa en una entrevista con Caras y dejó una reflexión sobre lo vivido: "Te quedás con el miedo de volver a sufrir o que te vuelvan a lastimar. Nunca culpé a mis decisiones. Por haberme casado y que no funcione no digo: 'No creo más en el amor'. Yo sí creo. Quizás estuve con una persona con la que no funcionó".
Hoy, mientras la modelo atraviesa un presente personal completamente distinto junto a Gianluca Simeone, el recuerdo de aquella separación volvió a instalarse en la agenda pública a raíz de la situación judicial que enfrenta Facundo Moyano.
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