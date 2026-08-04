"No importa si me sorprende": la tajante reacción de Eva Bargiela tras la detención de Facundo Moyano
La modelo evitó hacer declaraciones, se mostró incómoda ante las preguntas sobre hechos de violencia y se retiró rápidamente del lugar.
En medio del revuelo mediático y judicial provocado por la detención de Facundo Moyano, quien fue imputado por los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad tras una denuncia de su actual pareja; la atención de la prensa también se posó sobre su exesposa, Eva Bargiela.
La modelo fue interceptada por cronistas en la vía pública que esperaban su palabra sobre la situación procesal del dirigente sindical. Con gestos de incomodidad pero con la intención de mantener la educación con los trabajadores de prensa, la mediática marcó distancia de inmediato.
"Mirá, respondo porque están trabajando, pero no tiene nada que ver conmigo y no tengo nada para decir", arrancó la acutal pareja de Gianluca Simeone.
Ante la consulta de si le había sorprendido la noticia, Bargiela retrucó con absoluta firmeza. "No importa si me sorprende o no, no tengo nada para decir del tema porque no tiene nada que ver conmigo", insistió, esquivando la pregunta.
El sindicalista permanece formalmente imputado por los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad, bajo las directivas del auxiliar fiscal Julián Pistone, mientras la querella y los investigadores analizan tanto el material fílmico como las declaraciones testimoniales para definir los próximos pasos procesales del expediente
La incomodidad de Eva Bargiela ante las preguntas sobre su relación con Facundo Moyano
La tensión aumentó cuando los noteros le consultaron de manera directa si el dirigente político había tenido actitudes similares durante el tiempo que duró el vínculo matrimonial entre ambos. Sin vueltas, pero sin negarlo, la modelo fue tajante y sentenció: "No me interesa hablar del tema".
Finalmente, ante la insistencia periodística sobre la existencia de posibles episodios de violencia en el pasado, la expareja de Moyano puso punto final al intercambio con una última frase antes de retirarse raudamente, pero todavía sin negar ni confirmar nada.
"Te juro que me da vergüenza cortarles el rostro pero no tengo nada que decir", sentenció Eva, eludiendo cualquier tipo de especulación.
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