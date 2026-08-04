"No importa si me sorprende": la tajante reacción de Eva Bargiela tras la detención de Facundo Moyano

La incomodidad de Eva Bargiela ante las preguntas sobre su relación con Facundo Moyano

La tensión aumentó cuando los noteros le consultaron de manera directa si el dirigente político había tenido actitudes similares durante el tiempo que duró el vínculo matrimonial entre ambos. Sin vueltas, pero sin negarlo, la modelo fue tajante y sentenció: "No me interesa hablar del tema".

Finalmente, ante la insistencia periodística sobre la existencia de posibles episodios de violencia en el pasado, la expareja de Moyano puso punto final al intercambio con una última frase antes de retirarse raudamente, pero todavía sin negar ni confirmar nada.

"Te juro que me da vergüenza cortarles el rostro pero no tengo nada que decir", sentenció Eva, eludiendo cualquier tipo de especulación.