Nuevo hallazgo en la causa contra Facundo Moyano: "La están analizando"

El operativo en la propiedad tuvo como objetivo el secuestro de elementos de interés para la causa, peritajes tecnológicos y la búsqueda de rastros que corroboren los testimonios recabados.

En este sentido, se supo que la Policía de la Ciudad secuestró dos celulares y que el departamento, ubicado en Avenida Del Libertador al 5400 en el barrio porteño de Belgrano, se encontraba muy desordenado al momento del procedimiento.