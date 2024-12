Así fue la Navidad de los famosos: desde Wanda Nara y Tini Stoessel hasta Pampita

Por otro lado, Pampita se vistió de rojo y celebró con sus hijos. Además, también acompañaron su amiga íntima Julieta Novarro, entre otros seres queridos.

Ya en Uruguay, Marcelo Tinelli recibió la Navidad solo junto a su hijo menor, Lorenzo, fruto de su relación pasada con Guillermina Valdés. “La mesa en casa para festejar la Nochebuena con Lolito”, escribió el conductor en una historia que subió a Instagram.

Embed - Marcelo Tinelli on Instagram: "Hoy es Nochebuena, víspera de un hermoso día como es el de Navidad. Estamos acá juntos para comer esta noche, festejar y brindar,, con Lolo, Lolito, como lo quieran llamar. Es mi último hijo de los 5 que tanto amo. Es la primera vez que solos vamos a estar viviendo este día especial. Y los dos estamos muy felices y emocionados. Un encuentro cara a cara con quien tanto amo. Quería agradecerles a todos ustedes por todo el amor que me han dado y me siguen dando, tanto a mí como a mi familia, en todos estos años donde nos hemos metido en los hogares de muchos, y hemos compartido momentos lindos y no tan buenos. Ojalá que tengamos siempre mucha paz, mucha tranquilidad, mucha templanza, mucho equilibrio, para disfrutar el solo y maravilloso hecho de estar vivos. Estamos de paso en esta vida. Aprendamos a perdonar, a tratarnos mejor, a ser mejores personas. Todos acertamos y nos equivocamos. Y en la tolerancia está el secreto, para poder dormir todas las noches en paz. Felices fiestas a todos los que me siguen por esta red. Que tengan una hermosa Nochebuena y una mejor Navidad. Y que tengamos un 2025 increíble. Solo me queda decirles GRACIAS"