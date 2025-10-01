Así reaccionaron Catherine Fulop y Ova Sabatini al embarazo de Oriana: "Vuelve a salir el sol"
La noticia de que Oriana Sabatini y Paulo Dybala serán padres por primera vez fue celebrada con mucho entusiasmo por los padres de la artista. Mirá.
Oriana Sabatini y Paulo Dybala confirmaron este martes que están esperando su primer hijo. La pareja compartió un tierno video para dar la dulce noticia, donde se ve la primera ecografía y sus reacciones a las imágenes de su hijo, con la leyenda: "Primer posteo de nosotros tres".
Ante esto, familiares, amigos y famosos reaccionaron con alegría, aunque nadie parece estar más feliz que Catherine Fulop y Ova Sabatini, quienes se enteraron recientemente que serán abuelos: "Vuelve a salir el sol en la familia y con su esplendor lo ilumina todo. Gracias gracias gracias", escribió un emocionado Ova.
Por su parte, Cathy Fulop no quiso ser menos y expresó toda su felicidad, también en redes sociales: "Hoy en nuestras vidas, como dijo mi amor Ova, sale el sol, estamos llenos de emociones por este nuevo integrante. ¡Dios los bendiga hijos! ¡Gracias, gracias, gracias! Soy la abuela más feliz del mundo. ¡Ova, nuestro amor sigue dando sus frutos! Lloro", posteó la diva, con visible emoción.
Sin embargo, la emoción no quedó sólo en un posteo. Catherine también se encargó de manifestar su alegría en las historias de Instagram: "¡Qué felicidad! ¡Gracias a la vida que nos ha dado tanto! ¡Te amo, Ova!", volvió a decir Fulop. Y agregó: "¡Qué bendición tan grande! Voy a ser abuuuueeelaaaa".
Tiziana Sabatini también mostró su entusiasmo en redes sociales
Entre los mensajes más destacados por la feliz noticia del embarazo estuvo el de Tiziana Sabatini, hermana menor de Oriana, quien expresó su felicidad al enterarse de que será tía: “Voy a ser tíaaaaaaaaaa”, escribió junto al video compartido por los futuros padres, sumándose a la ola de amor que desató el anuncio.
La historia de amor de Oriana Sabatini y Paulo Dybala
La historia de amor entre Paulo Dybala y Oriana Sabatini es un ejemplo de un romance que nació en las redes sociales y superó la distancia: el inicio de su vinculación tuvo lugar, primeramente, en Instagram, en el año 2018. Todo comenzó cuando la pareja se siguió mutuamente en esa red social, siendo el futbolista quien tomó la iniciativa y le escribió un mensaje privado a la cantante para invitarla a salir a comer.
En ese momento, la artista no veía mucho fútbol y no estaba segura de quién era él. Incluso llegó a pensar que podría ser un tenista. Por ello, el diseñador Ricky Sarkany fue quien actuó como una especie de "celestino" al facilitarle el número de contacto de Oriana a Paulo, confirmando que la conexión trascendería lo virtual.
Su primera cita fue exitosa, pero el inicio de la relación fue a distancia, ya que Paulo residía en Turín, Italia (donde jugaba para la Juventus), y Oriana vivía en Argentina. Al poco tiempo de empezar a salir, el amor fue tan fuerte que la joven tomó la decisión de mudarse a Italia para vivir con Paulo, poniendo en stand by su incipiente carrera como cantante y actriz en Argentina para apoyarlo en su carrera.
Tras varios meses, la pareja superó la distancia inicial y la cuarentena por COVID-19 juntos en Italia, lo que fortaleció aún más su vínculo y, en octubre de 2023, después de cinco años de noviazgo, Paulo le propuso matrimonio a Oriana en un romántico momento frente a la Fontana di Trevi en Roma.
Finalmente, se casaron el 20 de julio de 2024 en una gran ceremonia en Argentina que se realizó en el Haras El Dok, en Exaltación de la Cruz.
