La serie de Netflix de pocos capítulos que resurgió y sigue sumando reproducciones
Con apenas seis episodios, esta producción volvió a sorprender en Netflix. Su historia atrapante y psicológica la convirtió en uno de los títulos más elegidos.
El catálogo de Netflix se renueva constantemente con estrenos, pero también guarda producciones que logran volver a ocupar los primeros puestos, incluso años después de su lanzamiento. Una de ellas es esta serie de suspenso y drama, que se estrenó en 2022 y en pleno 2025 volvió a captar la atención del público.
La clave de su éxito radica en su formato: solo seis capítulos bastan para narrar una historia intensa, cargada de tensión y con un fuerte costado psicológico. A diferencia de otras propuestas largas, este relato compacto logra atrapar desde el inicio y no da respiro hasta el final.
Durante agosto y septiembre de 2025 se consolidó entre las más vistas de la plataforma, en parte gracias a la interpretación de su protagonista, que carga con casi todo el peso de la trama. La crítica volvió a destacarla como una de las series más recomendadas del año, demostrando que no siempre es necesario un estreno reciente para lograr impacto.
De qué trata "Sigue respirando"
La sinopsis oficial de Netflix resume la esencia de la historia: “Cuando la avioneta en la que viaja se estrella en medio de los bosques canadienses, una mujer debe enfrentar la naturaleza —y sus demonios personales— para sobrevivir”.
Más allá de la supervivencia física, la trama profundiza en la lucha psicológica de la protagonista, lo que convierte a esta serie en algo más que un simple drama de aventuras. Melissa Barrera, reconocida por sus dotes actorales, se pone en la piel de una mujer que debe resistir en medio de la adversidad, mostrando tanto fortaleza como vulnerabilidad.
Reparto de "Sigue respirando"
-
Melissa Barrera como Olivia “Liv” Lozano
Jeff Wilbusch como Danny
Florencia Lozano como la madre de Liv
Juan Pablo Espinosa como el padre de Liv
Austin Stowell como Sam
Mike Dopud como George
Getenesh Berhe como Ruth
La interpretación de Barrera fue especialmente elogiada, ya que debió entrenarse físicamente para escenas acuáticas y de exigencia extrema, reforzando el realismo del relato.
Trailer de "Sigue respirando"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario