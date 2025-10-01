Oriana Sabatini y Paulo Dybala esperan su primer hijo: así reaccionaron los famosos
A través de redes sociales, la cantante y el futbolista confirmaron el embarazo y, rápidamente, seguidores y famosos les enviaron felicitaciones.
Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que serán padres por primera vez a través de Instagram, donde la pareja compartió un tierno video mostrando la ecografía de su bebé. Rápidamente, la publicación se llenó de likes y comentarios de famosos que les enviaron sus felicitaciones y buenos deseos.
En el video se puede ver a la pareja en el consultorio de la obstetra, siguiendo en la pantalla la ecografía, así como algunas tomas en su nidito de amor. “Primer posteo de nosotros tres”, escribieron en la publicación. Entre risas, Sabatini comentó: “Mirá, se parece a mí”.
A pocos minutos de la publicación, el clip superó el millón de ‘likes’ y acumuló miles de comentarios. Futbolistas, actores, influencers, cantantes, comediantes y streamers se sumaron a la celebración de una de las parejas más queridas del ámbito artístico y deportivo.
Los primeros en reaccionar fueron Stefi Roitman y Nicolás Tagliafico. La actriz expresó: “Los amo amigos, sii!!! Mucha felicidad familia”, mientras que el campeón del mundo escribió: “Felicitaciones!!”, acompañado de dos emojis de corazón.
Otro campeón del mundo, Rodrigo De Paul, también felicitó a los futuros padres con un “Siiii”, sumando una carita enamorada y varios corazones. En la misma línea, Darío Barassi reaccionó con cuatro emojis de corazones.
Entre otros mensajes, Giannina Maradona comentó: “Aiaaaaaaa! Qué hermosura!! Felicitaciones!!!”, y Carolina Calvagni, esposa de Tagliafico, añadió: “Los felicito!!! Los queremos!!”. El periodista Diego Leuco se sumó con emojis de corazones, mientras que la instructora de yoga Natalia Franzoni escribió: “Oriii hermosaaa que alegria!!! besos y abrazos enormes para toda la familia!”.
El productor musical Bizarrap también mostró su sorpresa: “QUEEEEEEEEE”, seguido de otro comentario: “VAMOS CARAJO”. Por su parte, la influencer Marti Benza expresó: “Que emoción!! Felicitaciones”,al igual que Maria Becerra, celebró dicha noticia con un "AAAAAAAAAAAAAA FELICITACIONES!!!" junto a tiernos emojis.
