Oriana Sabatini y Paulo Dybala esperan su primer hijo: así reaccionaron los famosos

Los primeros en reaccionar fueron Stefi Roitman y Nicolás Tagliafico. La actriz expresó: “Los amo amigos, sii!!! Mucha felicidad familia”, mientras que el campeón del mundo escribió: “Felicitaciones!!”, acompañado de dos emojis de corazón.

Otro campeón del mundo, Rodrigo De Paul, también felicitó a los futuros padres con un “Siiii”, sumando una carita enamorada y varios corazones. En la misma línea, Darío Barassi reaccionó con cuatro emojis de corazones.

Entre otros mensajes, Giannina Maradona comentó: “Aiaaaaaaa! Qué hermosura!! Felicitaciones!!!”, y Carolina Calvagni, esposa de Tagliafico, añadió: “Los felicito!!! Los queremos!!”. El periodista Diego Leuco se sumó con emojis de corazones, mientras que la instructora de yoga Natalia Franzoni escribió: “Oriii hermosaaa que alegria!!! besos y abrazos enormes para toda la familia!”.

El productor musical Bizarrap también mostró su sorpresa: “QUEEEEEEEEE”, seguido de otro comentario: “VAMOS CARAJO”. Por su parte, la influencer Marti Benza expresó: “Que emoción!! Felicitaciones”,al igual que Maria Becerra, celebró dicha noticia con un "AAAAAAAAAAAAAA FELICITACIONES!!!" junto a tiernos emojis.

