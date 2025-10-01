Sacan del aire el programa de Pampita y aseguran que se desató una fuerte interna con Guido Kaczka

Para finalizar con el tema, Adrián sumó la opinión de Guido Guido al enterarse que Los 8 escalones no continuará en la grilla de programación. "Guido ahora dice: 'ves, me vas a levantar el programa y yo te dije que Pampita no era la mejor opción'", cerró.

Se conoció cómo robaron la caja fuerte de la casa de Pampita: el video

En los últimos días, se supo que un grupo de delincuentes ingresó a robar a la casa de Barrio Parque de Pampita y se llevaron muchas cosas materiales, entre ellos la caja fuerte.

Según se fue informando, los ladrones habrían aprovechado la ausencia de la modelo, que estaba trabajando afuera del país, para logra su cometido.

En diálogo con DDM, Fernando Burlando confirmó que lograron obtener las grabaciones de la cámara de seguridad de la conductora, sumado a la de otros vecinos del barrio, y esto sería clave en la investigación, que ya tiene varios detenidos.

"Yo le toqué el timbre a todos los vecinos. Lo que conseguimos es determinar vehículos, patentes y rostros", señaló el letrado.

"A partir de ahí, empieza otra investigación: seguir el auto con las cámaras de la Ciudad para ver hacia dónde fue y con quién se encontró. En este auto, donde había siete monos arriba, no estaba solo", completó el abogado y amigo de Carolina.

Luego, en el programa Desayuno Americano, compartieron las imágenes del momento en el que los ladrones salen de la vivienda de la modelo y cargan en el auto la caja fuerte.

Las imágenes dejaron a todos sorprendidos y fue motivo de debate, durante un largo rato. Cabe destacar, que entre lo que se llevaron estaban los celulares que contenían fotos y videos de su hija Blanca, que horas después pudo recuperar afortunadamente.

