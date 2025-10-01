Sacan del aire el programa de Pampita y aseguran que se desató una fuerte interna con Guido Kaczka
El Trece habría tomado la decisión de levantar "Los 8 escalones" y los problemas no tardaron en aparecer. ¿Cuál fue el detonante para esta decisión?
Este miércoles, se dio a conocer un supuesto malestar en los pasillos de El Trece, ya que se habla de una fuerte interna con Guido Kaczka tras una decisión sobre el futuro de Pampita al frente de "Los 8 escalones".
Según contaron en Intrusos, la producción planea sacar del aire el programa que conduce la modelo. "Hay un gran escándalo en El Trece, que va a terminar con la finalización abrupta de un programa y una guerra entre una de sus figuras y el propio canal. ¿Qué programa termina abruptamente?", comenzó diciendo Adrián Pallares.
"Termina Los 8 escalones conducido por Pampita. El hecho que termine va a generar un enroque de programas, que va a generar internas", acotó Rodrigo Lussich.
"Se ha expuesto a Pampita porque le dieron algo que no era su marca. No todos querían a Pampita como conductora cuando se conoció que Guido pasaba a la noche con Buenas noches familia", continuó Lussich.
"¿Quién no la quería?", indagó Adrián. "Guido era el que no la quería a Pampita. Y el canal sí quería a Pampita. Guido quería a Teté Coustarot y a Fernando Bravo. Quería la dupla histórica de Sigo XX Cambalache para Los 8 escalones. Era su fantasía", detalló Rodrigo.
Para finalizar con el tema, Adrián sumó la opinión de Guido Guido al enterarse que Los 8 escalones no continuará en la grilla de programación. "Guido ahora dice: 'ves, me vas a levantar el programa y yo te dije que Pampita no era la mejor opción'", cerró.
Se conoció cómo robaron la caja fuerte de la casa de Pampita: el video
En los últimos días, se supo que un grupo de delincuentes ingresó a robar a la casa de Barrio Parque de Pampita y se llevaron muchas cosas materiales, entre ellos la caja fuerte.
Según se fue informando, los ladrones habrían aprovechado la ausencia de la modelo, que estaba trabajando afuera del país, para logra su cometido.
En diálogo con DDM, Fernando Burlando confirmó que lograron obtener las grabaciones de la cámara de seguridad de la conductora, sumado a la de otros vecinos del barrio, y esto sería clave en la investigación, que ya tiene varios detenidos.
"Yo le toqué el timbre a todos los vecinos. Lo que conseguimos es determinar vehículos, patentes y rostros", señaló el letrado.
"A partir de ahí, empieza otra investigación: seguir el auto con las cámaras de la Ciudad para ver hacia dónde fue y con quién se encontró. En este auto, donde había siete monos arriba, no estaba solo", completó el abogado y amigo de Carolina.
Luego, en el programa Desayuno Americano, compartieron las imágenes del momento en el que los ladrones salen de la vivienda de la modelo y cargan en el auto la caja fuerte.
Las imágenes dejaron a todos sorprendidos y fue motivo de debate, durante un largo rato. Cabe destacar, que entre lo que se llevaron estaban los celulares que contenían fotos y videos de su hija Blanca, que horas después pudo recuperar afortunadamente.
