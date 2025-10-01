Nico Furtado rompió el silencio tras rumores de romance con Stefi Roitman: "No entro en ese juego"
El actor uruguayo había sido vinculado a la esposa de Ricky Montaner tras un video que se viralizó en redes sociales, donde se los ve juntos en Madrid.
En los últimos días, una periodista e influencer de redes sociales viralizó un video donde se ve a Nico Furtado -actualmente soltero- junto a Stefi Roitman, quien aparece sin la compañía de su esposo Ricky Montaner. Como era de esperarse, esto dio lugar a que se desataran fuertes rumores de que ambos actores podrían estar teniendo un romance furtivo.
Ante el problema que se podría avecinar por estas versiones, el uruguayo decidió salir a aclarar en diálogo con Laura Ubfal: "No soy de aclarar nunca estas cosas. Realmente no entro en este juego. Como a vos te tengo aprecio, te cuento, por si te interesa, que acá no hay nada", sostuvo, contundente.
En este sentido, el actor que brilló en la serie "El Marginal" en el rol de "Diosito" manifestó: "Con Stefi compartimos mismo grupo de amigos en Madrid e incluso, uno de nuestros managers, por lo que no sería nada que nos vean en un mismo lugar con nuestro círculo".
"De todas formas no era el caso", agregó Furtado y lanzó fuertes críticas a la joven que filtró el video con información falsa desde España: "Esta impresentable chica editó esto donde no se nos ve juntos en ningún momento y encima en calles distintas… Es un delirio y no entiendo cómo pueden darle réplica con tan absurdo video. Por favor no alimenten cosas que están a la vista que son mentira", remarcó, visiblemente molesto.
Sus declaraciones fueron leídas por Rodrigo Lussich en Intrusos (América) y pusieron fin a todas las especulaciones al respecto.
El video de Nico Furtado junto a Stefi Roitman:
Quién es Magalí Sica, la periodista e influencer que desató la bronca de Nico Furtado
Magalí Sica se volvió muy famosa por haber grabado y reportado encuentros de celebridades. De hecho, fue ella quien capturó en video el encuentro entre la actriz China Suárez y el piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, en Madrid. Luego, grabó a la modelo Stefi Roitman paseando por las calles de Madrid, mencionando un supuesto encuentro de esta con el actor Nico Furtado, lo que desató la ira del uruguayo.
Según sus propias declaraciones en entrevistas, trabajó anteriormente en una agencia de comunicación, realizando "guardias" (trabajo de seguimiento de celebridades). También se la menciona a veces con el apodo de "Magalí Bujía Sica".
