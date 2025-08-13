Así se llevaron al exmarido de Julieta Prandi para que cumpla su condena

A la salida del tribunal, la conductora y modelo no ocultó su emoción al hablar con los medios. “Siento que finalmente la Justicia no solo me escuchó a mí sino a una sociedad que estuvo de este lado. En nombre de todas las víctimas de violencia de género y abuso, esto tiene que marcar un precedente, un antes y un después. No puede ser un infierno tener que denunciar y demostrar lo que uno vivió, sometiéndose a una infinidad de pruebas. Espero que a partir de ahora las condiciones para las víctimas cambien, porque sino, en el medio las víctimas desisten porque no pueden más, o nos matan”, expresó con la voz firme, pero conmovida.