Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Universidad de Chile vs. Independiente

Universidad de Chile, dirigida por el argentino Gustavo Álvarez, llega tras un recorrido más turbulento. Su tercera posición en el Grupo A de la Copa Libertadores lo dejó fuera de esa competencia, por detrás de Estudiantes y Botafogo. En su debut en la Sudamericana, superó con autoridad a Guaraní de Paraguay en los playoffs, con un contundente global de 6-2.