Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Universidad de Chile vs. Independiente
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Universidad de Chile vs. Independiente, por la Copa Sudamericana 2025
Independiente afrontará un compromiso clave este miércoles cuando se enfrente a Universidad de Chile, en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El partido se disputará en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos a partir de las 21:30. El brasileño Anderson Daronco será el árbitro principal, asistido en el VAR por su compatriota Daiane Muniz.
El equipo de Julio Vaccari no ha tenido un inicio alentador en este segundo semestre. Fue eliminado prematuramente en la Copa Argentina a manos de Belgrano y en el Torneo Clausura apenas logró sumar dos puntos en cuatro presentaciones. Sin embargo, en su último compromiso mostró una mejor cara y complicó a River, aunque el duelo terminó 0-0.
En la actual edición de la Copa Sudamericana, el Rojo fue sólido en la fase de grupos, liderando el Grupo A por encima de Guaraní de Uruguay, Boston River y Nacional Potosí de Bolivia. Ese rendimiento le permitió acceder de manera directa a los octavos de final, evitando el repechaje.
Universidad de Chile, dirigida por el argentino Gustavo Álvarez, llega tras un recorrido más turbulento. Su tercera posición en el Grupo A de la Copa Libertadores lo dejó fuera de esa competencia, por detrás de Estudiantes y Botafogo. En su debut en la Sudamericana, superó con autoridad a Guaraní de Paraguay en los playoffs, con un contundente global de 6-2.
Para el visitante, ganar en Santiago significaría mucho más que una ventaja deportiva: sería un impulso anímico en medio de semanas complicadas y un mensaje de que todavía puede competir con ambición en el plano internacional. Para el local en cambio, este es un escenario ideal para aprovechar su localía y viajar a Avellaneda con margen de maniobra.
Universidad de Chile vs. Independiente: probables formaciones
- Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Marcelo Díaz, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Javier Altamirano; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.
- Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera o Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Wálter Mazzantti o Diego Tarzia, Matías Abaldo y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.
Cómo ver en vivo Universidad de Chile vs. Independiente
La televisación estará a cargo de ESPN. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
