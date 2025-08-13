El biógrafo de Javier Milei defendió al exmarido de Julieta Prandi, condenado por violación
Las polémicas declaraciones de Nicolás Márquez en redes sociales generaron un rechazo masivo. ¿Qué dijo sobre el tema?
Nicolás Márquez, reconocido escritor y biógrafo del presidente Javier Milei, se convirtió en el centro de la polémica este miércoles al salir en defensa de Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, quien fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado.
La condena, dictada por el Tribunal de Campana, estableció que Contardi cometió “abuso sexual con acceso carnal agravado”, causando un daño grave en la salud mental de la víctima, un fallo que provocó fuertes repercusiones en la sociedad y, al mismo tiempo, despertó la polémica por las declaraciones del escritor en la red social X.
Mientras se conocía la sentencia, Márquez cuestionó con dureza el fallo judicial y puso en duda el testimonio de la actriz: “Sinceramente me cuesta creer que una mujer mediática, mayor de edad (...) con autonomía económica, notoriedad pública y vínculos sobrados, haya vivido 'secuestrada' y abusada sexualmente durante años por su propio marido”, escribió, generando un fuerte rechazo entre miles de usuarios.
A su vez, agregó, en un tono que muchos consideraron insensible y fuera de lugar: “Cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo se separa en el acto y hace la denuncia pertinente”.
El biógrafo presidencial también se refirió a las pruebas que sustentaron la causa y expresó su escepticismo: sostuvo que la única evidencia que llevó a la condena era el testimonio de Prandi y que, en consecuencia, el juez se vio obligado a dictar la sentencia “haciendo una profesión de Fe”.
Concluyó su serie de publicaciones con un escueto, pero categórico, mensaje: “Conclusión: NO ME CIERRA NADA”, frase que rápidamente se viralizó y alimentó la polémica.
